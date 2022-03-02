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Картки російських і білоруських банків в Україні пішли вслід за кораблем

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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2 березня, 18:51
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Україна продовжує воювати з агресорами навіть на фінансовому фронті
В Україні перестали приймати картки банків Росії і Білорусі
В Україні перестали приймати картки банків Росії і Білорусі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Платіжні картки, які виготовили в банках Росії чи Білорусі, не працюють в Україні з 1 березня 2022 року.

Про це повідомили на сайті Національного банку України.

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Зокрема НБУ заборонив зараховувати гроші на рахунки клієнтів з використанням карток російських чи білоруських банків.

В Україні також не прийматимуть жодних таких карток і не проводитимуть з ними операцій. Мовиться про перекази, розрахунки та видачу готівки.

"Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена", – наголосили в НБУ.

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У такий спосіб сподіваються запобігти фінансовій підтримці терористів і їх прибічників з боку Росії чи Білорусі. Заступник голови НБУ Олексій Шабан зауважив, що це черговий крок у фінансовій обороні України.

Діяльність Нацбанку під час війни

Щойно російські війська полізли в Україну, Національний банк відреагував фінансовою підтримкою.

Для забезпечення функціонування держави в умовах воєнного стану до держбюджету перерахували майже 19 мільярдів гривень. Гроші призначені здебільшого на підтримку ЗСУ.

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Раніше ми розповідали, що після 24 лютого банки України ввели певні обмеження на зняття готівки з рахунку – до 100 тисяч гривень на день та призупинили роботу валютного ринку.

Згодом НБУ послабив низку екстрених заходів. Із 2 березня українцям дозволили знімати іноземну валюту та отримувати її готівкою в еквіваленті до 30 тисяч гривень на добу. Для підприємств, які допомагають уряду під час воєнного стану, обмежень немає.

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