Ресурсів достатньо? Зеленський розповів, як працює банківська система України

Президент розповів, яка ситуація наразі із банківською системою України

Що відбувається з банківською системою / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У Національного банку України та банківської системи достатньо усіх ресурсів для того, щоб забезпечувати фінансові потреби держави.

Про це на терміновому брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Усе для захисту держави, усе для інтересів громадян України", – сказав президент.

Обмеження в банках

Раніше прес-служба Нацбанку повідомила про запровадження деяких обмежень у зв'язку із введенням воєнного стану в України.

Згідно з постановою, усі відділення банків мають працювати у безперебійному режимі, загалом – банки працюють у звичайному режимі.

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Також громадянам забезпечується доступ до сейфових скриньок в безперебійному режимі, а безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень.

Серед обмежень:

призупинити роботу валютного ринку України крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами;

зафіксувати офіційний курс на 24 лютого 2022 року;

обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 000 грн в день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій;

заборонити видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), уряду та окремих дозволів Національного банку;

увести мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ);

зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України;

банкам-емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.

Раніше ми також писали, що буде з грошами українців у банках та розповідали, як біржова паніка штучно піднімає курс.