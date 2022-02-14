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На рынке биржевая паника? Гривня резко обвалилась всего за пару часов

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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14 февраля, 09:47
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Рассказываем, что происходит с курсом украинской гривни на электронных торгах 14 февраля
/ Фото: Сегодня

Украинская гривня открыла новый день стремительным падением по отношению к американскому доллару.

Об этом свидетельствуют данные финансовой платформы Investing.com.

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По состоянию на 9.15 утра 14 февраля, украинская валюта торговалась по 28,64 грн относительно доллара и продолжает падение. С начала суток доллар уже прибавил около 6 копеек или 2,12%.

Данные котировок за 14 февраля
Данные котировок за 14 февраля / Фото: Investing.com

Почему растет доллар?

Как рассказал в эфире канала "Украина 24" инвестиционный аналитик Сергей Фурса, экономических причин для такого стремительного роста курса доллара – нет. Все дело в психологическом давлении из-за угрозы нападения РФ, которое и толкает котировки вверх.

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Фурса отметил, что пока не стоит покупать валюту без крайней необходимости.

По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, во вторник Минфин проведет аукцион размещению ОВГЗ, эксперт ожидает низкий интерес инвесторов к этому размещению.

Гойлов отмечает, что на этой неделе, с 14 по 20 февраля, гривня продолжит слабеть и опустится до отметки 28,15 грн, а единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет до 31,85 грн.

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"Сегодня" также писали, что будет с рынком недвижимости из-за роста курса доллара и подробнее рассказывали о причинах девальвации гривни.

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