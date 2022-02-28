Воєнний стан в Україні: як працюватимуть "АТБ", "Сільпо" та "NOVUS"

У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану багато установ змінили свою роботу. Це стосується і продуктових супермаркетів, особливо в тих містах, де найнапруженіша ситуація.
"Сьогодні" дізналися, як працюватимуть "АТБ", "Сільпо" та "NOVUS", щоб розповісти вам.
Графік роботи "АТБ"
Ця мережа магазинів відкривається у всіх містах о 8:00. А закриття відбувається за годину до кінця роботи громадського транспорту у конкретному місті.
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Є також магазини, які тимчасово припинили свою роботу, з їх списком можна ознайомитись тут.
Графік роботи "Сільпо"
У магазинів "Сільпо" графік роботи відрізняється. У містах, де ситуація спокійніша, – він довший, а в населених пунктах із напруженою ситуацією він залежить від комендантської години.
У Києві графік магазинів відрізняється залежно від району. Деякі супермаркети починають роботу о 9 (таких більшість), деякі о 8 або 8.30 і зовсім небагато точок відкриваються о 10.00 год.
Закінчують роботу магазини "Сільпо" теж у різний час, найраніше – о 15-16 годині дня. Там, де ситуація спокійна – о 20-21 вечора, у деяких місцях о 17:00. У Київській області ситуація така сама.
У Дніпрі абсолютно всі магазини працюють з 8 ранку до 17 вечора, а у Вінниці з 9 до 19.
У захопленому окупантами Бердянську всі точки "Сільпо" працюють з 9 до 15, а у Житомирі з 8 ранку до 20-ї вечора.
У Запоріжжі всі магазини починають роботу о 8-й, а закриваються о 18-19.
В Івано-Франківську спокійно – всі магазини працюють з 9 до 20, також у Луцьку, Тернополі та Львові.
В Одесі більшість магазинів працюють з 9 до 17, а у Харкові з 8 до 16 чи до 17.
З графіком роботи конкретного магазину можна ознайомитись тут.
Графік роботи "NOVUS"
Мережа не дає графіка роботи і лише вказує список магазинів, які працюють, станом на 10 ранку кожного нового дня.
З ним можна ознайомитись тут. Зазначається, що кінець роботи торгової точки буде визначено протягом дня і залежить від подій у місті.
Ціни на АЗС
Раніше ми писали, що деякі заправки ввели обмеження та продають максимум по 20 літрів бензину для однієї машини.
Таке рішення ухвалили у зв'язку з дефіцитом пального, який почався внаслідок широкомасштабної війни з Росією.
Ціни на заправках різко злетіли та перевалили за 37 грн/л, дизель також подорожчав.
"Сьогодні" також писали про нові обмеження "Укрзалізниці", й розповідали, як отримати пенсію в умовах воєнного часу.