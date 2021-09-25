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Приват24 временно приостановит работу – в банке назвали причину

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
25 сентября, 13:37
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В ПриватБанке советуют клиентам не проводить платежи ночью, чтобы технические работы не повлияли на них
Банк будет проводить работы по модернизации "Приват24" для бизнеса
Банк будет проводить работы по модернизации "Приват24" для бизнеса / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на воскресенье, 26 сентября, онлайн-банк Приват24 для бизнеса не будет работать .

Об этом сообщил представитель финучреждения Олег Серга.

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"На выходные ночью ПриватБанк будет проводит технические работы по модернизации онлайн-банка Приват24 для бизнеса. Именно в ночное время 25 и 26 сентября некоторые операции в Приват24 для бизнеса могут быть краткосрочно недоступными", – сказал он.

В банке советуют клиентам не проводить платежи ночью, чтобы технические работы не повлияли на них.

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Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

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