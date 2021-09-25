Приват24 тимчасово призупинить роботу – в банку назвали причину

У ПриватБанку радять клієнтам не проводити платежі вночі, щоб технічні роботи не вплинули на них

Банк буде проводити роботи з модернізації "Приват24" для бізнесу / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч на неділю, 26 вересня, онлайн-банк Приват24 для бізнесу не буде працювати.

Про це повідомив представник фінустанови Олег Серга.

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"На вихідні вночі ПриватБанк буде проводить технічні роботи по модернізації онлайн-банку Приват24 для бізнесу. Саме в нічний час 25 і 26 вересня деякі операції в Приват24 для бізнесу можуть бути короткостроково недоступними", – сказав він.

У банку радять клієнтам не проводити платежі вночі, щоб технічні роботи не вплинули на них.

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

ПриватБанк очолив рейтинг банків по портфелю гривневих кредитів фізособам за січень – червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд гривень.

За перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. У п'ятірку також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.

За підсумками першого півріччя 2021 року члени правління ПриватБанку отримали винагороду на загальну суму 124 млн грн . Це в 3,4 рази більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн грн.

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Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатку "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.