Приват24 тимчасово призупинить роботу – в банку назвали причину

У ніч на неділю, 26 вересня, онлайн-банк Приват24 для бізнесу не буде працювати.
Про це повідомив представник фінустанови Олег Серга.
"На вихідні вночі ПриватБанк буде проводить технічні роботи по модернізації онлайн-банку Приват24 для бізнесу. Саме в нічний час 25 і 26 вересня деякі операції в Приват24 для бізнесу можуть бути короткостроково недоступними", – сказав він.
У банку радять клієнтам не проводити платежі вночі, щоб технічні роботи не вплинули на них.
ПриватБанк не здає лідируючі позиції
- ПриватБанк очолив рейтинг банків по портфелю гривневих кредитів фізособам за січень – червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд гривень.
- За перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. У п'ятірку також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.
- За підсумками першого півріччя 2021 року члени правління ПриватБанку отримали винагороду на загальну суму 124 млн грн . Це в 3,4 рази більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн грн.
Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатку "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.