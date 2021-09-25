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С кредитки ПриватБанка мошенники украли больше 12 тыс грн – что говорят в банке

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
25 сентября, 08:20
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В отделении сказали, что с карты были куплены билеты на 6−8 человек
У клиентки ПриватБанка пропало более 12 тысяч гривен
У клиентки ПриватБанка пропало более 12 тысяч гривен

Клиентка ПриватБанка пожаловалась, что с ее кредитной карты, которой она никогда не пользовалась, украли 12 760 гривен.

Об этом она написала на сайте Минфина.

Что произошло

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"У меня есть зарплатная карта, пенсионная и кредитная, которую я постоянно хотела закрыть, так как не было необходимости в ее использовании. Но сотрудники этого не делали, а продолжали навязывать услугу. В общем, кредитная карта у меня лежала без дела и не была даже активирована", – написал пользователь с ником 123456AVK.

17 августа клиентке заблокировали мобильный номер телефона, она не смогла его восстановить. Пришлось покупать новую сим-карту. Соответственно, 18 августа, женщина обратилась в отделение банка, чтобы сменить финансовый номер. Ей оперативно предоставили услугу.

С карты пропали деньги

Следующий раз клиентка обратила в банк спустя несколько недель – 23 сентября и узнала, что с кредитной карты списали 12 760 гривен еще 17 августа.

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"Меня об списании средств никто не уведомил! Как это произошло, если не активированная кредитная карта находится дома. Как произошла авторизация? В отделении сказали, что были куплены билеты на 6−8 человек. На какой вид транспорта и куда направлялись эти люди также не дали информацию! Ну и соответственно схемы транзакции мне никто не предоставил", – возмущается клиентка.

Женщина написала, что в банке отказались принять от нее заявление, чтобы разобраться в этой ситуации. Но банк пообещал предоставить вытяг на период расследования "Остановление начисления процентов на кредитную линию". Клиентка уже обратилась в полицию.

/ Фото: скриншот

Что говорят в банке

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В банке уже отреагировали на инцидент и сообщили, что оплата осуществлялась с вводом реквизитов карты и подтверждением по финансовому номера телефона.

"Для идентификации и уточнения информации по билетам вы можете обратиться в наш чат на сайте банка или в мобильном приложении. В данной ситуации, для проведения расследования по факту мошенничества, мы рекомендуем вам обратиться в правоохранительные органы, которые могут получить по оформленным в соответствии с действующим законодательством, запросом всю необходимую информацию", – ответили представители.

/ Фото: скриншот

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

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