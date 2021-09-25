З кредитки ПриватБанку шахраї вкрали більше 12 тис грн – що говорять в банку

У відділенні сказали, що з карти були куплені квитки на 6-8 осіб

У клієнтки ПриватБанку пропало понад 12 тисяч гривень

Клієнтка ПриватБанку поскаржилася, що з її кредитної картки, якою вона ніколи не користувалася, вкрали 12 760 гривень.

Про це вона написала на сайті Мінфіну.

Що сталося

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"У мене є зарплатна картка, пенсійна і кредитна, яку я постійно хотіла закрити, так як не було необхідності в її використанні. Але співробітники цього не робили, а продовжували нав'язувати послугу. Загалом, кредитна карта у мене лежала без діла і не була навіть активована", – написав користувач з ніком 123456AVK.

17 серпня клієнтці заблокували мобільний номер телефону, вона не змогла його відновити. Довелося купувати нову сім-карту. Відповідно, 18 серпня, жінка звернулася до відділення банку, щоб змінити фінансовий номер. Їй оперативно надали послугу.

З карти зникли гроші

Наступного рауз клієнтка звернулась до банку через кілька тижнів – 23 вересня і дізналася, що з кредитної картки списали 12 760 гривень ще 17 серпня.

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"Мене про списання коштів ніхто не повідомив! Як це сталося, якщо не активована кредитна карта перебуває вдома. Як сталася авторизація? У відділенні сказали, що були куплені квитки на 6-8 осіб. На який вид транспорту і куди прямували ці люди теж не дали інформацію! Ну і відповідно схеми транзакції мені ніхто не надав", – обурюється клієнтка.

Жінка написала, що в банку відмовилися прийняти від неї заяву, щоб розібратися в цій ситуації. Але банк пообіцяв надати витяг на період розслідування "зупиненого нарахування відсотків на кредитну лінію". Клієнтка вже звернулася в поліцію.

/ Фото: скріншот

Що кажуть в банку

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У банку вже відреагували на інцидент і повідомили, що оплата здійснювалася з введенням реквізитів карти і підтвердженням по фінансовому номера телефону.

"Для ідентифікації та уточнення інформації щодо квитків ви можете звернутися в наш чат на сайті банку або в мобільному додатку. У даній ситуації, для проведення розслідування за фактом шахрайства, ми рекомендуємо вам звернутися до правоохоронних органів, які можуть отримати по оформленим відповідно до чинного законодавством, запитом всю необхідну інформацію", – відповіли представники.

/ Фото: скріншот

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

ПриватБанк очолив рейтинг банків по портфелю гривневих кредитів фізособам за січень – червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд гривень.

За перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. У п'ятірку також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.

За підсумками першого півріччя 2021 року члени правління ПриватБанку отримали винагороду на загальну суму 124 млн грн . Це в 3,4 рази більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн грн.

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатку "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.