Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик vs Джошуа: онлайн 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Міс Україна
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

З кредитки ПриватБанку шахраї вкрали більше 12 тис грн – що говорять в банку

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
25 вересня, 08:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У відділенні сказали, що з карти були куплені квитки на 6-8 осіб
У клієнтки ПриватБанку пропало понад 12 тисяч гривень
У клієнтки ПриватБанку пропало понад 12 тисяч гривень

Клієнтка ПриватБанку поскаржилася, що з її кредитної картки, якою вона ніколи не користувалася, вкрали 12 760 гривень.

Про це вона написала на сайті Мінфіну.

Що сталося

Реклама

"У мене є зарплатна картка, пенсійна і кредитна, яку я постійно хотіла закрити, так як не було необхідності в її використанні. Але співробітники цього не робили, а продовжували нав'язувати послугу. Загалом, кредитна карта у мене лежала без діла і не була навіть активована", – написав користувач з ніком 123456AVK.

17 серпня клієнтці заблокували мобільний номер телефону, вона не змогла його відновити. Довелося купувати нову сім-карту. Відповідно, 18 серпня, жінка звернулася до відділення банку, щоб змінити фінансовий номер. Їй оперативно надали послугу.

З карти зникли гроші

Наступного рауз клієнтка звернулась до банку через кілька тижнів – 23 вересня і дізналася, що з кредитної картки списали 12 760 гривень ще 17 серпня.

Реклама

"Мене про списання коштів ніхто не повідомив! Як це сталося, якщо не активована кредитна карта перебуває вдома. Як сталася авторизація? У відділенні сказали, що були куплені квитки на 6-8 осіб. На який вид транспорту і куди прямували ці люди теж не дали інформацію! Ну і відповідно схеми транзакції мені ніхто не надав", – обурюється клієнтка.

Жінка написала, що в банку відмовилися прийняти від неї заяву, щоб розібратися в цій ситуації. Але банк пообіцяв надати витяг на період розслідування "зупиненого нарахування відсотків на кредитну лінію". Клієнтка вже звернулася в поліцію.

/ Фото: скріншот

Що кажуть в банку

Реклама

У банку вже відреагували на інцидент і повідомили, що оплата здійснювалася з введенням реквізитів карти і підтвердженням по фінансовому номера телефону.

"Для ідентифікації та уточнення інформації щодо квитків ви можете звернутися в наш чат на сайті банку або в мобільному додатку. У даній ситуації, для проведення розслідування за фактом шахрайства, ми рекомендуємо вам звернутися до правоохоронних органів, які можуть отримати по оформленим відповідно до чинного законодавством, запитом всю необхідну інформацію", – відповіли представники.

/ Фото: скріншот

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатку "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

Загроза світової кризи
Як Evergrande опинилася на межі краху

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,77
17,70
30,98
30,69
28,98
17,88
32,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,76
28,30
17,56
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти