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Пора готовиться к новому курсу? Что будет с долларом и евро в конце недели

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
2 декабря, 18:36
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 3 декабря
Доллар подорожал на 6 копеек
Доллар подорожал на 6 копеек / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 3 декабря:

2.123.12Изменение
1 доллар США27,23 грн27,29 грн+0,06
1 евро30,84 грн30,94 грн+0,10

По сравнению с курсом НБУ на четверг, 2 декабря, доллар подорожал на 6 копеек, а евро на 10 копеек.

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Что будет с курсом?

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов обратил внимание на то, что заробитчане переводят в среднем более 1 млрд долларов США в месяц в Украину. Большая часть этих средств тратится внутри Украины.

Посколько в декабре мигранты стараются вернуться к семьям домой. Следовательно, предложение иностранных валют с их стороны может заметно возрасти. Банки будут реже выходить на рынок с продажами гривни, что позитивно повлияет на динамику ее курса.

"Настойчивый рост доллара, пробуксовка в мировых акциях и общая тяга от рисков наложились на сезонные факторы и годовую перетряску стратегий от мировых управляющих. Также нельзя обойти стороной геополитику, явно обострившуюся в последние дни", – считает руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний.

Однако более вероятным сценарием, считает Владимир Позний, будет истощение импульса роста доллара к гривне вблизи 27 и откат к 26,50 к концу года с тенденцией на постепенное укрепление в 2022 году.

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Ранее мы сообщали, что котировки гривни к доллару на межбанке в четверг, 2 декабря, установились на уровне 23,34-27,36 грн/доллар.

Напомним, также эксперт рассказал "Сегодня", стоит ли ожидать дальнейшего роста стоимости кредитов.

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