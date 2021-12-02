"Зеленский испугал инвесторов": что теперь будет с курсом доллара в Украине

Эксперт рассказал "Сегодня", к какому курсу доллара и евро готовиться украинцам на этой неделе

В ноябре зарубежные инвесторы сократили свои вложения в ОВГЗ на 3,07 млрд грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Котировки гривни к доллару на межбанке в четверг, 2 декабря, установились на уровне 23,34-27,36 грн/доллар.

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, несмотря на то, что на этой неделе в госбюджет было привлечено 12,74 млрд грн, заявление президента Владимира Зеленского относительно намечавшегося на 1 декабря государственного переворота испугало зарубежных инвесторов.

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"В ноябре они сократили свои вложения в ОВГЗ на 3,07 млрд грн – до 91,43 млрд. На прошлой неделе нерезиденты были замечены на межбанке с покупками иностранных валют. Все это создает давление на гривну, что наглядно отражают котировки валютных курсов", – говорит Андрей Гойлов.

Однако эксперт отмечает, что большинство банкиров оценивают текущую ситуацию в финансовом секторе как позитивную. Это лучший результат с мая 2018 года. Благоприятная рыночная конъюнктура на товары украинского экспорта и растущий объем переводов гастарбайтеров выступают для гривни стабилизирующими факторами.

"Главными продавцами иностранных валют остаются аграрии, а покупателями – энерготрейдеры. Несмотря на рекордный рост цен на пшеницу на мировых рынках, "чистая" прибыль экспортеров может оказаться на уровне прошлого года", – объясняет Андрей Гойлов.

Он считает, что на текущей неделе доллар США относительно гривни укрепится к уровню 27,45. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 30,85.

Что будет с курсом доллара в декабре

Как ранее нам рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, закрепление курса выше 27 грн, примерно в области 27,10, будет сигналом глобального слома тренда в гривне и есть риски запустить еще более сильную распродажу в ней.

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Он не исключает скачок курса до 28 уже до конца года, однако более вероятным сценарием считает истощение импульса роста доллара к гривне вблизи 27 и откат к 26,50 к концу года с тенденцией на постепенное укрепление в 2022 году.

Ранее также эксперт рассказал "Сегодня", стоит ли ожидать дальнейшего роста стоимости кредитов.