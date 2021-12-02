Час готуватися до нового курсу? Що буде з доларом та євро наприкінці тижня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 3 грудня

Долар подорожчав на 6 копійок / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на п'ятницю, 3 грудня:

2.12 3.12 Зміна 1 долар США 27,23 грн 27,29 грн +0,06 1 євро 30,84 грн 30,94 грн +0,10

Порівняно з курсом НБУ на четвер, 2 грудня, долар подорожчав на 6 копійок, а євро – на 10 копійок.

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Що буде із курсом?

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов звернув увагу на те, що заробітчани переказують в середньому понад 1 млрд доларів США на місяць в Україну. Більшість цих коштів витрачається всередині України.

Оскільки у грудні мігранти намагаються повернутись до родин додому. Отже, пропозиція іноземних валют із боку може помітно зрости. Банки рідше виходитимуть на ринок із продажами гривні, що позитивно вплине на динаміку її курсу.

"Наполегливе зростання долара, пробуксовування у світових акціях і загальний потяг від ризиків наклалися на сезонні фактори і річне перетрясіння стратегій від світових керуючих. Також не можна обминути геополітику, що явно загострилася останніми днями", – вважає керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній.

Проте вірогіднішим сценарієм, вважає Володимир Позній, буде виснаження імпульсу зростання долара до гривні близько 27 та відкат до 26,50 до кінця року з тенденцією на поступове зміцнення у 2022 році.

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Раніше ми повідомляли, що котирування гривні до долара на міжбанку у четвер, 2 грудня, встановилися на рівні 23,34-27,36 грн/долар.

Нагадаємо, також експерт розповів "Сьогодні", чи варто очікувати подальшого зростання вартості кредитів.