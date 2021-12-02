Гривня сломлена? К какому курсу доллара готовиться в конце недели

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 2 декабря

Что будет с долларом 2 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 2 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,23 грн;

1 евро – 30,92 грн;

1 злотый – 6,67 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара вырос на две копейки, а евро упал на 8. Курс злотого вырос на четыре копейки, а курс рубля также вырос на четыре копейки.

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Что происходит на валютном рынке?

Как рассказал "Сегодня" руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, сигналом глобального слома тренда гривни может служить закрепление курса выше 27 грн за доллар. Это влечет за собой риски запустить еще более сильную "распродажу" в ней.

По словам эксперта, скачок курса до 28 грн вовсе не исключен до конца этого года. В то же время аналитик Roboforex Андрей Гойлов обратил внимание а то, что в преддверии новогодних праздников в Украину начнут возвращаться заробитчане.

В среднем они переводят в Украину более 1 миллиарда долларов, что, безусловно, позитивно отразится на курсе гривни.

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