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Помочь уже не удастся: как мошенники опустошили карточку клиентки ПриватБанка

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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20 февраля, 10:32
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Рассказываем, сможет ли клиентка ПриватБанка вернуть свои деньги, украденные мошенниками
Украинка потеряла 27 тыс. грн
Украинка потеряла 27 тыс. грн / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на мошенников, которые обокрали ее карту и банк, который отказался ей помочь.

Об этом женщина написала на специализированном сайте "Минфин".

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Клиентка рассказывает, что вечером одного дня увидела смс о снятии с карты 355 евро. Она сразу позвонила на горячую линию, но заблокировать карту смогла только спустя 10 минут.

Из-за того, что карту заблокировали, женщина не смогла сразу получить информации об остатке на карте и операциях снятия. Для этого она пошла на следующий день в отделение и узнала, что мошенники украли с карты 27 тыс. грн.

"Милая барышня с ехидной ухмылкой сообщила мне: "Хорошо, что у вас кредитный лимит отключен, а так бы ещё и кредит взяли бы на вас", – говорится в отзыве.

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Пострадавшая оставила заявку на возврат денег и обратилась с заявлением в полицию. С женщины также сняли 100 грн за выписку со счета.

Позже ей перезвонили сотрудники и подробно расспросили о происшествии, а также рассказали о сроках возможного возврата денег.

"Пообещали держать меня в курсе, на том и распрощались. Я в полной уверенности, что все ок, решила проверить статус заявок и каково же было моё удивление, что вечером после 19.00 мне отказали в претензионной работе", – пишет клиентка.

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Обратившись на сайт, через который были списаны деньги, женщина получила ответ, что ей помочь ничем не могут.

"А что касается моих заявок, то я до сих пор не получила никакого официального ответа, хотя писала свои запросы на email, который уточнила на 3700", – говорит украинка.

Что ответили в ПриватБанке?

ПриватБанк ответил на жалобу и заявил, что по этому случаю была проведена детальная проверка и банк считает, что клиентка сама передала персональные данные третьим лицам и подтвердила вход в аккаунт.

"Платежи с карты были проведены в интернете с подтверждением одноразовым кодом (3-D Secure). Согласно правилам международной платежной системы, такие платежи не могут быть обжалованы, как мошеннические", – ответили женщине.

"Оплата частями" от ПриватБанка

Помимо приложения Приват24 у банка есть еще одна программа – "Оплата частями". Это сервис беспроцентной рассрочки, которая позволяет оплатить выбранную покупку не за один раз, а разделить платеж на несколько частей.

Воспользоваться им можно не в любом магазине, а только в тех торговых точках, которые являются партнерами ПриватБанка. Таких в Украине более 50 тыс, есть как онлайн так и офлайн площадки.

Также для использования "Оплаты частями" необходимо быть клиентом банка и иметь карточный счет, а также быть авторизованным пользователем Приват24.

"Сегодня" также писали, почему ПриватБанк не отдает застрявшие в банкомате карты и рассказывали, как оплатить коммуналку через Приват24.

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