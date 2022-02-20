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Допомогти вже не вдасться: як шахраї спустошили картку клієнтки ПриватБанку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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20 лютого, 10:32
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Розповідаємо, чи зможе клієнтка ПриватБанку повернути свої гроші, вкрадені шахраями
Українка втратила 27 тис. грн
Українка втратила 27 тис. грн / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнтка ПриватБанку поскаржилася на шахраїв, які обікрали її карту та банк, який відмовився їй допомогти.

Про це жінка написала на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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Клієнтка розповідає, що ввечері одного дня побачила смс про зняття з картки 355 євро. Вона одразу зателефонувала на гарячу лінію, але заблокувати картку змогла лише через 10 хвилин.

Через те, що картку заблокували, жінка не змогла відразу отримати інформацію про залишок на карті та операції зняття. Для цього вона пішла наступного дня до відділення та дізналася, що шахраї вкрали з картки 27 тис. грн.

"Мила панянка з єхидною усмішкою повідомила мені: "Добре, що у вас кредитний ліміт відключений, а так би ще й кредит взяли б на вас", – йдеться у відгуку.

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Постраждала залишила заявку на повернення грошей та звернулася із заявою до поліції. З жінки також зняли 100 грн за витяг з рахунку.

Пізніше їй передзвонили співробітники та докладно розпитали про подію, а також розповіли про терміни можливого повернення грошей.

"Пообіцяли тримати мене в курсі, на тому й попрощалися. Я в повній впевненості, що все ок, вирішила перевірити статус заявок і яке ж було моє здивування, що увечері після 19.00 мені відмовили у претензійній роботі", – пише клієнтка.

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Звернувшись на сайт, через який було списано гроші, жінка отримала відповідь, що їй допомогти нічим не можуть.

"А щодо моїх заявок, то я досі не отримала жодної офіційної відповіді, хоча писала свої запити на email, який уточнила на 3700", – каже українка.

Що відповіли у ПриватБанку?

ПриватБанк відповів на скаргу і заявив, що з цієї нагоди було проведено детальну перевірку і банк вважає, що клієнтка сама передала персональні дані третім особам та підтвердила вхід до облікового запису.

"Платежі з карти були проведені в інтернеті з підтвердженням одноразовим кодом (3-D Secure). Згідно з правилами міжнародної платіжної системи, такі платежі не можуть бути оскаржені як шахрайські", – відповіли жінці.

"Оплата частинами" від ПриватБанку

Крім додатка Приват24, у банку є ще одна програма – "Оплата частинами". Це сервіс безпроцентної розстрочки, яка дозволяє сплатити обрану покупку не один раз, а розділити платіж на кілька частин.

Скористатися ним можна не в будь-якому магазині, а лише в торгових точках, які є партнерами ПриватБанку. Таких в Україні понад 50 тис, є як онлайн, так і офлайн майданчики.

Також для використання "Оплати частинами" необхідно бути клієнтом банку та мати картковий рахунок, а також бути авторизованим користувачем Приват24.

"Сьогодні" також писали, чому ПриватБанк не віддає карти, що застрягли в банкоматі. і розповідали, як сплатити комуналку через Приват24.

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