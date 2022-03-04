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Подальше от войны: сколько нужно заплатить, чтобы снять деньги за границей

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 марта, 13:33
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Рассказываем, как снять наличные в банкоматах Польши, Чехии и других странах
Как снять наличные деньги за рубежом
Как снять наличные деньги за рубежом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После введения военного состояния в Украине банковская система претерпела изменения. НБУ установил определенные ограничения для действующих украинских банков, собственно, и за рубежом.

"Сегодня" расскажет вам о лимитах на снятие денег в других странах и сколько придется заплатить комиссий.

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Для всех банков НБУ установил правило — снимать с валютного счета в эквиваленте 30 тыс грн в день, в национальной валюте — в размере 100 тыс грн.

Как сообщили в службе поддержки Monobank, кредитные средства пока в снятии ограничены, комиссия за снятие собственных денег за границей составляет 2%. По информации ПриватБанк , при снятии собственных средств с карты "Универсальная" или Карточки для выплат комиссия будет составлять 2% от суммы.

В ПУМБ сообщили, что лимит на снятие средств за границей не установлен, а комиссия равна 1,5% + 4 долл. по установленному курсу. В Ощадбанке комиссия за выдачу средств за границей — 1,5% + 35 грн. В Укрсиббанк комиссия зависит от условий той или иной карты клиента, по некоторым условиям договора ее может не быть вообще.

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Операции с валютой на территории Украины

Согласно постановлению НБУ, после введения военного положения в Украине населению разрешено:

  • Продавать иностранную валюту в работающих отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках без ограничений. Официальный курс гривни к доллару – 29,25 грн (зафиксирован на 24.02.2022).
  • Продавать валюту через онлайн банкинг без ограничений.
  • Использовать платежные карты за границей для снятия наличных и расчетов. Ограничений на безналичные расчеты за границей нет.

Запрещено:

  • Покупка иностранной валюты (запрет действует с 24.02.2022).
  • Любые операции с использованием русских и белорусских рублей.
  • Переводы, в том числе с использованием карты или другого электронного платежного средства, выпущенного платежной системой, работающей в РФ и Беларуси. Также такими картами нельзя рассчитаться в Украине: сделать перевод или платеж или снять с них наличные.

Платежные карты последовали за кораблем

Платежные карты, которые изготовили в банках России или Беларуси, не работают в Украине с 1 марта 2022 года.

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В частности, НБУ запретил зачислять деньги на счета клиентов с использованием карт российских или белорусских банков. В Украине также не будут принимать никаких таких карт и не будут проводить с ними операций. Речь идет о переводах, расчетах и выдаче наличных денег.

Таким образом, надеются предотвратить финансовую поддержку террористов и их сторонников со стороны России или Беларуси. Замглавы НБУ Алексей Шабан отметил, что это очередной шаг в финансовой обороне Украины.

Напомним, как только российские войска пересекли границы Украины, Национальный банк отреагировал финансовой поддержкой.

Раньше мы рассказывали, что ЕС отключил от SWIFT семь русских банков.

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Несколько лет в России запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у них такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий"
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