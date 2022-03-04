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Подалі від війни: скільки потрібно заплатити, щоб зняти готівку за кордоном

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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4 березня, 13:33
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Розповідаємо, як зняти готівку в банкоматах Польщі, Чехії та інших країнах
Як зняти готівку за кордоном
Як зняти готівку за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після запровадження військового стану в Україні банківська система зазнала змін. НБУ встановив певні обмеження для українських банків, що діють, власне, і за кордоном.

"Сьогодні" розповість вам про ліміти на зняття грошей в інших країнах, та скільки доведеться заплатити комісій.

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Для всіх банків НБУ встановив правило — знімати з валютного рахунку в еквіваленті 30 тис. грн на день, у національній валюті — у розмірі 100 тис. грн.

Як повідомили в службі підтримки Monobank кредитні кошти поки в знятті обмежені, комісія за зняття власних грошей за кордоном становить 2%. За інформацією ПриватБанку, при знятті власних коштів з картки "Універсальна" або Картки для виплат комісія становитиме теж 2% від суми.

У ПУМБ повідомили, що ліміт на зняття коштів за кордоном не встановлено, а комісія дорівнює 1,5% + 4 дол за встановленим курсом. В Ощадбанку комісія за видачу коштів за кордоном — 1,5% + 35 грн. В Укрсиббанку комісія залежить від умов тієї чи іншої картки клієнта, за деякими умовами договору її може не бути взагалі.

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Операції з валютою на території України

Згідно з постановою НБУ, після запровадження військового стану в Україні населенню дозволено:

  • Продавати іноземну валюту у працюючих відділеннях банків, операторів поштового зв’язку та в обмінниках — без обмежень. Офіційний курс гривні до долара — 29,25 грн (зафіксований на 24.02.2022).
  • Продавати валюту через онлайн-банкінг без обмежень.
  • Використовувати платіжні картки за кордоном для зняття готівки та розрахунків. Обмежень на безготівкові розрахунки за кордоном немає.

Заборонено:

  • Купівлю іноземної валюти (заборона діє з 24.02.2022).
  • Будь-які операції з використанням російських та білоруських рублів.
  • Перекази, в тому числі з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, який випустила платіжна система, що працює в РФ та Білорусі. Також такими картками не можна розрахуватись в Україні: зробити переказ чи платіж, або зняти з них готівку.

Платіжні картки пішли вслід за кораблем

Платіжні картки, які виготовили в банках Росії чи Білорусі, не працюють в Україні з 1 березня 2022 року.

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Зокрема НБУ заборонив зараховувати гроші на рахунки клієнтів із використанням карток російських чи білоруських банків. В Україні також не прийматимуть жодних таких карток і не проводитимуть із ними операцій. Йдеться про перекази, розрахунки та видачу готівки.

У такий спосіб сподіваються запобігти фінансовій підтримці терористів і їхніх прибічників із боку Росії чи Білорусі. Заступник голови НБУ Олексій Шабан зауважив, що це черговий крок у фінансовій обороні України.

Нагадаємо, щойно російські війська перетнули кордони України, Національний банк відреагував фінансовою підтримкою.

Раніше ми розповідали, що ЄС відключив від SWIFT сім російських банків.

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