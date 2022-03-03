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Податки та перевірки відтермінували: коли потрібно подавати документи

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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3 березня, 17:34
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Верховна Рада України ухвалила закони щодо податкових звітностей в умовах війни
ВРУ ухвалила закони про податкову звітність в умовах війни
ВРУ ухвалила закони про податкову звітність в умовах війни / Фото: Колаж: Сьогодні

3 березня у Раді ухвалили низку важливих законів, які стосуються життя в умовах війни. Зокрема, для громадян відтермінували подання податкової звітності та інших документів..

Про це повідомили на сайті Верховної Ради України.

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Закон "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" №7121 передбачає відтермінування подання податкових, фінансових, бухгалтерських та інших звітів. Документи необхідно відправити через 90 днів після закінчення війни за весь період.

Відповідно, адміністративну та кримінальну відповідальність за неподання звітності в умовах воєнного стану не застосовуватимуть. Перевірки у цей час також не здійснюватимуть.

Законом №7125 внесли зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану. Платників податків звільнили від відповідальності у разі неможливості виконання обов’язків.

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Нововведенням зупинили розпочаті податкові перевірки. Водночас, якщо громадяни передають гроші чи товари на користь Збройних сил України, територіальної оборони без відшкодування вартості, їх не оподатковуватимуть.

Продовжили також ліцензії на виробництво підакцизної продукції та встановили особливості виробництва й імпорту тютюнових виробів. Зміни набрали чинності з дня опублікування.

Інші важливі закони

Ухвалили також важливий закон №7122 "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів". Усю нерухомість, гроші, цінні папери, корпоративні права та інше майно Росії держава зможе націоналізувати.

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Закон стосується і майна, яке належить росіянам через афілійованих осіб. Жодного відшкодування за вилучення Україна не надаватиме. Відповідне рішення ухвалюватиме Рада нацбезпеки й оборони за указом президента.

Народні депутати підтримали й закон №7124, що стосується відповідальності за мародерство. В умовах війни цей злочин вважатимуть особливо великим та за його вчинення загрожуватиме до 5 років ув’язнення.

Окрім іншого, народні депутати 3 березня підтримали закони:

  • про мобілізацію – 7113;
  • про використання ЗСУ – 7115;
  • про колаборантів – 5143 і 5144;
  • про заборону проросійської пропаганди – 5101;
  • про роботу правоохоронних органів – 7118;
  • про судоустрій – 7117;
  • про нацбезпеку – 7116;
  • про участь цивільних у захисті Україні – 7120.

Серед іншого, в Україні передбачили кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність законом №5144. Йдеться про співпрацю з країною-агресоркою чи підконтрольним їй формуванням у будь-яких сферах.

Раніше ми писали, що Верховна Рада заборонила діяльність медіа, які підтримують та пропагують військові дії Росії щодо України. Особливу небезпеку становить виготовлення та розповсюдження деяких інформаційних матеріалів.

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