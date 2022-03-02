ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

Послы Европейского Союза сообщили об отключении семи российских банков от финансовой системы SWIFT.
Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В их перечень вошли:
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- ВТБ;
- "Россия";
- "Открытие";
- Новикомбанк;
- Промсвязьбанк;
- Совкомбанк;
- ВЭБ.
Источники агентства говорят, что некоторые страны, в частности Польша, настаивали на включении в список большего количества банков.
Послы ЕС не отключили от SWIFT Сбербанк, а также Газпромбанк, частично принадлежащий российскому газовому гиганту.
Санкции США
США ввели санкции против российских банков из-за нападения РФ на Украину. Ограничения утвердили против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, банка "Открытие", Совкомбанка.
При этом на Сбербанк не распространяются "полные блокирующие санкции", означающие блокировку активов и счетов кредитных организаций в долларах. Сбербанк добавлен в список CAPTA, предусматривающий ограничения на корреспондентские счета США.
Ранее мы писали, как война против Украины ударила по экономике РФ, а также рассказывали, как санкции США ударили по российским банкам.