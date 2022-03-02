Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 марта, 13:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сбербанк и Газпромбанк в этот список не вошли
Семь российских банков отключили от финансовой системы
Семь российских банков отключили от финансовой системы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Послы Европейского Союза сообщили об отключении семи российских банков от финансовой системы SWIFT.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Реклама

В их перечень вошли:

  • ВТБ;
  • "Россия";
  • "Открытие";
  • Новикомбанк;
  • Промсвязьбанк;
  • Совкомбанк;
  • ВЭБ.

Источники агентства говорят, что некоторые страны, в частности Польша, настаивали на включении в список большего количества банков.

Послы ЕС не отключили от SWIFT Сбербанк, а также Газпромбанк, частично принадлежащий российскому газовому гиганту.

Реклама

Санкции США

США ввели санкции против российских банков из-за нападения РФ на Украину. Ограничения утвердили против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, банка "Открытие", Совкомбанка.

При этом на Сбербанк не распространяются "полные блокирующие санкции", означающие блокировку активов и счетов кредитных организаций в долларах. Сбербанк добавлен в список CAPTA, предусматривающий ограничения на корреспондентские счета США.

Ранее мы писали, как война против Украины ударила по экономике РФ, а также рассказывали, как санкции США ударили по российским банкам.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Железный занавес опускается: DHL отказалась доставлять посылки в Россию и Беларусь София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич ЕС отключил от SWIFT семь российских банков Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Wizz Air будет раздавать бесплатные билеты украинцам – откуда можно вылететь Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
"Призрак Киева". Киевский военный пилот-ас стал символом и легендой украинско-российской войны. За первые 6 дней он сбил 20 самолетов врага...
Слава Україні!
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44129.91

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

3004.49

Litecoin (LTC)

113.02

Ripple (XRP)

0.78

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять