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Налоги и проверки отсрочили: когда нужно подавать документы

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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3 марта, 17:34
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Верховная Рада Украины приняла законы о налоговых отчетностях в условиях войны
ВРУ приняла законы о налоговых отчетностях в условиях войны
ВРУ приняла законы о налоговых отчетностях в условиях войны / Фото: Коллаж: Сегодня

3 марта в Раде был принят ряд важных законов, касающихся жизни в условиях войны. В частности, для граждан отложили представление налоговой отчетности и других документов.

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады Украины.

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Закон "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны" №7121 предусматривает отсрочку представления налоговых, финансовых, бухгалтерских и других отчетов. Документы нужно отправить через 90 дней после окончания войны за весь период.

Соответственно, административную и уголовную ответственность за непредставление отчетности в условиях военного положения не будут применять. Проверки в это время также не будут проводить.

Законом №7125 внесли изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты относительно особенностей налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения. Налогоплательщиков освободили от ответственности в случае невозможности исполнения обязанностей.

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Нововведением приостановили начатые налоговые проверки. В то же время, если граждане передают деньги или товары в пользу Вооруженных сил Украины, территориальной обороны без возмещения стоимости, они не будут облагаться налогом.

Продлили лицензии на производство подакцизной продукции и установили особенности производства и импорта табачных изделий. Изменения вступили в силу со дня публикации.

Другие важные законы

Приняли также важный закон №7122 "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Всю недвижимость, деньги, ценные бумаги, корпоративные права и другое имущество России государство сможет национализировать.

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Закон касается и имущества, принадлежащего россиянам через аффилированных лиц. Никакого возмещения за изъятие Украиной не будет. Соответствующее решение будет приниматься Советом нацбезопасности и обороны по указу президента.

Народные депутаты поддержали и закон №7124, что касается ответственности за мародерство. В условиях войны это преступление будет считаться особенно большим и за его совершение будет грозить до 5 лет тюрьмы.

Кроме того, народные депутаты 3 марта поддержали законы:

  • о мобилизации – 7113;
  • об использовании ВСУ – 7115;
  • о коллаборантах – 5143 и 5144;
  • о запрете пророссийской пропаганды – 5101;
  • о работе правоохранительных органов – 7118;
  • о судоустройстве – 7117;
  • о нацбезопасности – 7116;
  • об участии гражданских в защите Украины – 7120.

Среди прочего, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за коллаборационную деятельность законом №5144. Речь идет о сотрудничестве со страной-агрессором или подконтрольным ей формированием в любых сферах деятельности.

Раньше мы писали, что Верховная Рада запретила деятельность медиа, которые поддерживают и пропагандируют военные действия России в отношении Украины. Особую опасность представляет изготовление и распространение некоторых информационных материалов.

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