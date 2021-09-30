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"Ощадбанк" закроет счета клиентов: когда ограничат доступ к деньгам

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
30 сентября, 13:14
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В том числе это касается счетов, на которые начисляют пенсии, зарплаты и социальную помощь
"Ощадбанк" собрался закрывать счета клиентов
"Ощадбанк" собрался закрывать счета клиентов / Фото: Коллаж: Сегодня

"Ощадбанк" предупредил, что с 30 сентября банк закроет счета своим клиентам, в том числе и депозитные. Это касается тех людей, которые в течение года не осуществляли никаких финансовых операций.

Об этом пишет пресс-служба банка.

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Теперь пользователям необходимо пройти верификацию, идентифицировав свои данные. Эту операцию необходимо было сделать до 30 сентября 2021 года. Если с вашего счета в течение трех лет не осуществлялись любые транзакции, то он будет просто закрыт.

Клиенты должны были посетить ближайший филиал "Ощадбанка", взяв с собой паспорт и идентификационный номер налогоплательщика. А если вы проигнорировали информацию, то с вашего закрытого счета будут снимать ежемесячную комиссию. В случае непосещения отделения Государственного банка, клиент автоматически дает согласие на расторжение заключенного ранее договора, согласно части 2 статьи 1075 "Гражданского кодекса Украины", и счет будет навсегда закрыт.

Мошенники закрыли депозит клиентки Ощадбанка

Клиентка Ощадбанка пожаловалась, что с карты ее свекрови странным образом пропал депозит. Мошенники украли 100 тысяч гривен двумя переводами.

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Женщина еще в 2016 году открыла депозит сроком на полгода, с последующим его пополнением. Ей каждые полгода работник банка звонил и уведомлял о том, что депозит заканчивается. Кроме того, есть карта, на которую каждый месяц приходит процент за депозит.

С мая 2021 года проценты приходить перестали (приложением Ощадбанк 24/7 клиент не пользовался и не пользуется), тогда клиентка решила все-таки зайти в приложение и посмотреть состояние депозита и процентов. В систему зайти не удалось – не верны ни логин, ни пароль.

Клиентка сразу же позвонила в банк по горячей линии, ей было сказано, что депозит закрыт, деньги клиенту вернули на карту. После чего объявилась цифровая карта, на которую была транзакция в размере 50 тыс. грн, и последующими тремя транзакциями через Укр Мобайл Киев Банкинг. Остальная часть денег, 50 тыс. грн, также были сняты с карты, на которую банк вернул деньги.

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Женщина задалась вопросом, как банк может вернуть клиенту деньги, если клиент не уведомлял о закрытии депозита, и как клиент может получить дополнительную карту без уведомления и согласия на это.

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