"Ощадбанк" закриє рахунки клієнтів: коли обмежать доступ до грошей

У тому числі це стосується рахунків, на які нараховують пенсії, зарплати та соціальну допомогу

"Ощадбанк" зібрався закривати рахунки клієнтів / Фото: Колаж: Сьогодні

"Ощадбанк" попередив, що з 30 вересня банк закриє рахунки своїм клієнтам, в тому числі і депозитні. Це стосується тих людей, які протягом року не здійснювали ніяких фінансових операцій.

Про це пише прес-служба банку.

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Тепер користувачам необхідно пройти верифікацію, ідентифікувати свої дані. Цю операцію необхідно було зробити до 30 вересня 2021 року. Якщо з вашого рахунку протягом трьох років не здійснювалися будь-які транзакції, то він буде просто закритий.

Клієнти повинні були відвідати найближчої філії "Ощадбанку", взявши з собою паспорт та ідентифікаційний номер платника податків. А якщо ви проігнорували інформацію, то з вашого закритого рахунку зніматимуть щомісячну комісію. У разі невідвідування відділення Державного банку, клієнт автоматично дає згоду на розірвання укладеного раніше договору, згідно з частиною 2 статті 1075 "Цивільного кодексу України", і рахунок буде назавжди закритий.

Шахраї закрили депозит клієнтки Ощадбанку

Клієнтка Ощадбанку поскаржилася, що з карти її свекрухи дивним чином зник депозит. Шахраї вкрали 100 тисяч гривень двома переказами.

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Жінка ще в 2016 році відкрила депозит терміном на півроку, з подальшим його поповненням. Їй кожні півроку телефонував працівник банку і повідомляв про те, що депозит закінчується. Крім того, є карта, на яку щомісяця приходить відсоток за депозит.

З травня 2021 роки відсотки приходити перестали (додатком Ощадбанк 24/7 клієнт не користувався і не користується), тоді клієнтка вирішила все-таки зайти в додаток і подивитися стан депозиту і відсотків. У систему зайти не вдалося – не вірні ні логін, ні пароль.

Клієнтка одразу ж зателефонувала в банк по гарячій лінії, їй було сказано, що депозит закритий, гроші клієнту повернули на карту. Після чого з'явилася цифрова карта, на яку була транзакція в розмірі 50 тис. грн, із наступними трьома транзакціями через Укр Мобайл Київ Банкінг. Інша частина грошей, 50 тис. грн, також були зняті з карти, на яку банк повернув гроші.

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Жінка запитала, як банк може повернути клієнту гроші, якщо клієнт не повідомляв про закриття депозиту, і як клієнт може отримати додаткову карту без повідомлення та згоди на це.

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