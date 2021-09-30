Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Зоря - Рома: онлайн ⚽ Ліга чемпіонів 🇪🇺 Відміна безвізу з ЄС 🇩🇪 НІмеччина після виборів
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

"Ощадбанк" закриє рахунки клієнтів: коли обмежать доступ до грошей

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
30 вересня, 13:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У тому числі це стосується рахунків, на які нараховують пенсії, зарплати та соціальну допомогу
"Ощадбанк" зібрався закривати рахунки клієнтів
"Ощадбанк" зібрався закривати рахунки клієнтів / Фото: Колаж: Сьогодні

"Ощадбанк" попередив, що з 30 вересня банк закриє рахунки своїм клієнтам, в тому числі і депозитні. Це стосується тих людей, які протягом року не здійснювали ніяких фінансових операцій.

Про це пише прес-служба банку.

Реклама

Тепер користувачам необхідно пройти верифікацію, ідентифікувати свої дані. Цю операцію необхідно було зробити до 30 вересня 2021 року. Якщо з вашого рахунку протягом трьох років не здійснювалися будь-які транзакції, то він буде просто закритий.

Клієнти повинні були відвідати найближчої філії "Ощадбанку", взявши з собою паспорт та ідентифікаційний номер платника податків. А якщо ви проігнорували інформацію, то з вашого закритого рахунку зніматимуть щомісячну комісію. У разі невідвідування відділення Державного банку, клієнт автоматично дає згоду на розірвання укладеного раніше договору, згідно з частиною 2 статті 1075 "Цивільного кодексу України", і рахунок буде назавжди закритий.

Шахраї закрили депозит клієнтки Ощадбанку

Клієнтка Ощадбанку поскаржилася, що з карти її свекрухи дивним чином зник депозит. Шахраї вкрали 100 тисяч гривень двома переказами.

Реклама

Жінка ще в 2016 році відкрила депозит терміном на півроку, з подальшим його поповненням. Їй кожні півроку телефонував працівник банку і повідомляв про те, що депозит закінчується. Крім того, є карта, на яку щомісяця приходить відсоток за депозит.

З травня 2021 роки відсотки приходити перестали (додатком Ощадбанк 24/7 клієнт не користувався і не користується), тоді клієнтка вирішила все-таки зайти в додаток і подивитися стан депозиту і відсотків. У систему зайти не вдалося – не вірні ні логін, ні пароль.

Клієнтка одразу ж зателефонувала в банк по гарячій лінії, їй було сказано, що депозит закритий, гроші клієнту повернули на карту. Після чого з'явилася цифрова карта, на яку була транзакція в розмірі 50 тис. грн, із наступними трьома транзакціями через Укр Мобайл Київ Банкінг. Інша частина грошей, 50 тис. грн, також були зняті з карти, на яку банк повернув гроші.

Реклама

Жінка запитала, як банк може повернути клієнту гроші, якщо клієнт не повідомляв про закриття депозиту, і як клієнт може отримати додаткову карту без повідомлення та згоди на це.

Також читайте:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.58

Євро (€)

30.98

Російський рубль (₽)

0.37

Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Опитування
Загроза світової кризи
Дізнайся, коли дефолт
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти