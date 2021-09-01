Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Велике будівництво": Ощадбанк приєднався до фінансування програми

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
1 вересня, 08:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Шість банків України виділили 376 мільйонів доларів на реконструкцію, капітальний і поточний ремонт автомобільних доріг
Ощадбанк долучився до фінансування програми "Велике будівництво" (на фото: голова правління Сергій Наумов). Колаж "Сьогодні"
Ощадбанк долучився до фінансування програми "Велике будівництво" (на фото: голова правління Сергій Наумов). Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, minfin.com.ua

У Києві пройшла презентація договору консорціумного кредитування між Державним агентством автомобільних доріг і шістьма українськими банками. Частина фінансування з боку Ощадбанку склала близько 150 млн дол.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба фінансової установи.

У проекті також задіяні:

  • Укрексімбанк;
  • Укргазбанк;
  • ТАСкомбанк;
  • Банк "Кредит Дніпро";
  • ПУМБ.

Загальна сума консорціумного кредиту піде на реконструкцію, капітальний і поточний ремонт автомобільних доріг. 376 мільйонів доларів надається із забезпеченням у формі державних гарантій терміном на 5 років. Процентна ставка – 4,9% річних.

Згідно з інформацією, в цій угоді процентна ставка нижче, ніж при кредитуванні міжнародними фінансовими організаціями. Впровадження такого інструменту кредитування є безпрецедентним в Україні, стверджують в Ощадбанку. У минулому суми кредитування рідко перевищували 50-70 мільйонів доларів.

Реклама

"Не дивлячись на те, що стратегічним напрямком розвитку Ощадбанку є розгортання більш активної співпраці з приватним сектором економіки, це буде відбуватися не за рахунок згортання проектів з державними компаніями", – заявив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Нагадаємо, Ощадбанк може отримати 100 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). При цьому сам ЄБРР отримає право викупу частки в банку. Тобто така угода – це крок до приватизації Ощадбанку, повідомив глава правління Сергій Наумов в кінці липня. Рішення має узгодити глава Мінфіну Сергій Марченко від імені уряду.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти