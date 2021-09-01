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"Большая стройка": Ощадбанк присоединился к финансированию программы

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
1 сентября, 08:00
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Шесть банков Украины выделили 376 миллионов долларов на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог
Ощадбанк присоединился к финансированию программы "Большая стройка" (на фото: председатель правления Сергей Наумов). Коллаж "Сегодня"
Ощадбанк присоединился к финансированию программы "Большая стройка" (на фото: председатель правления Сергей Наумов). Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, minfin.com.ua

В Киеве прошла презентация договора консорциумного кредитования между Государственным агентством автомобильных дорог и шестью украинскими банками. Часть финансирования со стороны Ощадбанка составила до 150 млн долл. США

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Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

В проекте также задействованы:

  • Укрэксимбанк;
  • Укргазбанк;
  • ТАСкомбанк;
  • Банк "Кредит Дніпро";
  • ПУМБ.

Общая сумма консорциумного кредита пойдет на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения. 376 миллионов долларов предоставляется с обеспечением в форме государственных гарантий сроком на 5 лет. Процентная ставка – 4,9% годовых.

Согласно информации, в этой сделке процентная ставка ниже, чем при кредитовании международными финансовыми организациями. Внедрение такого инструмента кредитования является беспрецедентным в Украине, утверждают в Ощадбанке. В прошлом суммы кредитования редко превышали 50-70 миллионов долларов.

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"Несмотря на то, что стратегическим направлением развития Ощадбанка является развертывание более активного сотрудничества с частным сектором экономики, это будет происходить не за счет свертывания проектов с государственными компаниями", - заявил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Напомним, Ощадбанк может получить 100 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). При этом сам ЕБРР получит право выкупа доли в банке. То есть такое соглашение – это шаг к приватизации Ощадбанк, сообщил глава правления Сергей Наумов в конце июля. Решение должен согласовать глава Минфина Сергей Марченко от имени правительства.

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