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Новые правила ПриватБанка: как будут работать отделения и терминалы в ближайшее время

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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4 марта, 14:55
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Банковские учреждения Украины продолжают работать и оказывать услуги
ПриватБанк продолжает работать и предоставлять услуги пользователям
ПриватБанк продолжает работать и предоставлять услуги пользователям / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 4 марта ПриватБанк работает в обычном режиме. В целом по Украине открыто 744 отделения, доступны 5 143 банкомата с наличными, а также 10 350 терминалов на кассах.

Об этом рассказали в пресс-службе ПриватБанка.

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С 5 по 8 марта, отделения будут работать, где это возможно в условиях войны. График работы будет сокращен, с 10:00 до 13:00.

Система электронных платежей Нацбанка по выходным будет работать без ограничений. В ПриватБанке также отменили комиссии за перерасчет наличных с карт и счетов в отделениях. С начала войны украинцы перечислили в поддержку Вооруженных сил и пострадавших от вторжения России 1,9 миллиарда гривен.

Пользователи банка могут рассчитываться платежными картами при покупках, расчетах и для снятия наличных. Ограничений на оплату банковской картой за границей также нет.

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В Украине с банкомата можно снимать наличные деньги с ограничением 20 тысяч гривен в 3 часа и 100 тысяч гривен в сутки. Если проводить такую операцию в банкоматах других финучреждений, то за раз можно снять тысячу гривен и в общей сложности 15 тысяч гривен за 3 часа.

Как пояснили в ПриватБанке, лимиты нужны, чтобы как можно больше клиентов смогли обналичить деньги.

Другие изменения от ПриватБанка

Украинцы могут рассчитываться банковскими картами в магазинах. Более 10 сетей супермаркетов и аптек поддержали услугу ПриватБанка и выдают наличные деньги со счета на кассе. За один раз можно получить до 6 тысяч гривен.

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Заработала услуга "Гуманитарная помощь" – через сайт или приложение Приват24 можно перевести деньги в поддержку граждан Украины.

Ранее мы рассказывали, что пользователям ПриватБанка предоставили возможность переводить деньги в поддержку Вооруженных сил Украины также по счету "Бонус+".

В то же время финансовое учреждение обновило терминалы и банкоматы. Русскоязычные клиенты будут видеть особое приветствие на экране.

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