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ПриватБанк объявляет кредитные каникулы для бизнеса – условия

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 февраля, 13:15
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ПриватБанк решил помочь украинскому бизнесу
ПриватБанк решил помочь украинскому бизнесу / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк объявил о кредитных каникулах для бизнеса в связи с введением в стране военного положения.

Об это сообщает пресс-служба финучреждения.

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Отмечается, что кредитные каникулы будут продолжаться с 1 марта по 1 июня 2022 года и распространяются на всех бизнес-клиентов, по договорам по которым не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток.

Условия кредитных каникул от ПриватБанка таковы:

По продуктам "Кредитный лимит на счет", "Овердрафт" (бланковый), Кредитный лимит "Предпринимательский" обязательные платежи и обнуление тела кредитов переносятся 1 июня.

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В этот промежуток времени просрочка не будет формироваться, но есть исключение – "Кредиты под залог депозитов".

Также переносятся на 1 июня все платежи по кредитам:

  • "КУБ без залога";
  • "Инвестиционный кредит";
  • "КУБ закладной";
  • "Бизнес ипотека";
  • "Кредит на ОС";
  • "Лизинг";
  • "Восстанавливаемая кредитная линия";
  • "Агросезон".

"Клиенты ПриватБанка смогут пользоваться "Кредитным лимитом на счет", "Овердрафтом" (бланковым), Кредитным лимитом "Предпринимательский" в пределах суммы долга на 24 февраля 2022 года", – пишет пресс-служба.

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ПриватБанк отменил комиссию

Ранее мы говорили, что государственный ПриватБанк отменил взыскание комиссии за снятие наличных с кредитных карт физлиц.

Также банк временно отменил и комиссию за зачисление средств на карты для выплат физлиц.

"Сегодня" уже рассказывали, что сейчас делать с долларом и писали, чего ждать от курса в ближайшее время.

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