ПриватБанк объявляет кредитные каникулы для бизнеса – условия

ПриватБанк объявил о кредитных каникулах для бизнеса в связи с введением в стране военного положения.
Об это сообщает пресс-служба финучреждения.
Отмечается, что кредитные каникулы будут продолжаться с 1 марта по 1 июня 2022 года и распространяются на всех бизнес-клиентов, по договорам по которым не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток.
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Условия кредитных каникул от ПриватБанка таковы:
По продуктам "Кредитный лимит на счет", "Овердрафт" (бланковый), Кредитный лимит "Предпринимательский" обязательные платежи и обнуление тела кредитов переносятся 1 июня.
В этот промежуток времени просрочка не будет формироваться, но есть исключение – "Кредиты под залог депозитов".
Также переносятся на 1 июня все платежи по кредитам:
- "КУБ без залога";
- "Инвестиционный кредит";
- "КУБ закладной";
- "Бизнес ипотека";
- "Кредит на ОС";
- "Лизинг";
- "Восстанавливаемая кредитная линия";
- "Агросезон".
"Клиенты ПриватБанка смогут пользоваться "Кредитным лимитом на счет", "Овердрафтом" (бланковым), Кредитным лимитом "Предпринимательский" в пределах суммы долга на 24 февраля 2022 года", – пишет пресс-служба.
ПриватБанк отменил комиссию
Ранее мы говорили, что государственный ПриватБанк отменил взыскание комиссии за снятие наличных с кредитных карт физлиц.
Также банк временно отменил и комиссию за зачисление средств на карты для выплат физлиц.
"Сегодня" уже рассказывали, что сейчас делать с долларом и писали, чего ждать от курса в ближайшее время.