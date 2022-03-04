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Нові правила ПриватБанку: як працюватимуть відділення та термінали найближчим часом

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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4 березня, 14:55
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Банківські установи України продовжують працювати та надавати послуги
ПриватБанк продовжує працювати й надавати послуги користувачам
ПриватБанк продовжує працювати й надавати послуги користувачам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на 4 березня ПриватБанк працює у звичному режимі. Загалом по Україні відчинені 744 відділення, доступні 5 143 банкомати з готівкою, а також 10 350 терміналів на касах.

Про це розповіли в пресслужбі ПриватБанку.

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На вихідних, з 5 по 8 березня, відділення працюватимуть, де це можливо в умовах війни. Графік роботи буде скороченим, з 10:00 до 13:00.

Система електронних платежів Нацбанку у вихідні працюватиме без обмежень. У ПриватБанку також скасували комісії за перерахунок готівки з карток і рахунків у відділеннях. Від початку війни українці перерахували на підтримку Збройних сил та постраждалих від вторгнення Росії 1,9 мільярда гривень.

Користувачі банку можуть розраховуватися платіжними картками при покупках, розрахунках і для зняття готівки. Обмежень на оплату банківською карткою за кордоном також немає.

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В Україні з банкомата можна знімати готівку з обмеженням 20 тисяч гривень на 3 години і 100 тисяч гривень на добу. Якщо здійснювати таку операцію в банкоматах інших фінустанов, то за раз можна зняти тисячу гривень і загалом 15 тисяч гривень за 3 години.

Як пояснили в ПриватБанку, ліміти потрібні, щоб якомога більше клієнтів змогли отримати готівку.

Інші зміни від ПриватБанку

Українці можуть розраховуватися банківськими картками у магазинах. Понад 10 мереж супермаркетів та аптек підтримали послугу ПриватБанку й видають готівку з рахунку на касі. За раз можна отримати до 6 тисяч гривень.

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Запрацювала послуга "Гуманітарна допомога" – через сайт або додаток Приват24 можна переказати гроші на підтримку громадян України.

Раніше ми розповідали, що користувачам ПриватБанку надали можливість переказувати гроші на підтримку Збройних сил України також з рахунку "Бонус+".

Водночас фінансова установа оновила термінали й банкомати. Російськомовні клієнти бачитимуть особливе привітання на екрані.

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