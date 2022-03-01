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ПриватБанк оновив термінали: російськомовних клієнтів чекає сюрприз

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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1 березня, 16:28
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Банківські системи України також реагують на війну. Для російськомовних клієнтів у Приваті підготували особливе привітання
ПриватБанк вирішив допомогти українському бізнесу
ПриватБанк вирішив допомогти українському бізнесу / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У ПриватБанку оновили банкомати та термінали з огляду на війну в Україні. На екрани виводитимуть окреме привітання для російськомовних клієнтів.

Про це розповіли у пресслужбі ПриватБанку.

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Якщо користувач банкомата чи терміналу вибиратиме російську мову обслуговування, екран ставатиме синьо-жовтим. На нього виводитимуть напис "Слава Україні!".

Громадяни України зможуть також підтримати армію фінансово. Таку функцію додали в банкомати і термінали фінустанови.

У банкоматах передати гроші українським захисникам можна через позначку в меню "Допомога ЗСУ". У терміналах за це відповідає вкладка "Благодійність", де слід вибрати опцію "Підтримка Збройних сил України".

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Санкції від Mastercard

ПриватБанк не єдиний реагує на ситуацію в Україні. Потужна підтримка надходить і від міжнародних партнерів.

Зокрема, Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським банкам. До першої когорти потрапили банки Росії, на які наклали санкції США.

Раніше з таким проханням виступив президент України Володимир Зеленський.

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Водночас із Росії може вийти Райффайзен Банк через повномасштабну війну на території України. Відповідне рішення планують ухвалити, якщо бізнесу в Східній чи Центральній Європі потрібні будуть гроші або капітал.

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