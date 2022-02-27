Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

ПриватБанк дозволив перераховувати гроші з рахунку "Бонус+" для допомоги українській армії

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 лютого, 11:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прессекретар розповів, що настав час витратити з користю гроші з бонусного рахунку
ПриватБанк дав ще одну можливість пожертвувати ЗСУ гроші
ПриватБанк дав ще одну можливість пожертвувати ЗСУ гроші / Фото: Колаж: Сьогодні

Тепер через мобільний додаток Приват24 можна переказувати гроші на допомогу Збройним силам України з рахунку "Бонус+".

Про це повідомив прессекретар ПриватБанку Олег Серга на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

"Завжди не міг зрозуміти, як використовувати з користю гроші на рахунку "Бонус+". А тепер – я зрозумів, що настав цей час!" – пише Серга.

Також він повідомив, що всього за дві доби українці перерахували через додаток понад мільярд гривень на спецрахунки НБУ.

Як перерахувати "тисячу Зеленського" на допомогу ЗСУ

Міністерство цифрової трансформації дало українцям можливість перерахувати гроші, отримані за вакцинацію на допомогу нашим захисникам.

Реклама

Для цього необхідно мати додаток онлайн-платежів Portmone, де потрібно ввести необхідну суму та для оплати вибрати картку "єПідтримка".

Повідомляється, що перевести кошти з "єПідтримки" на підтримку української армії можна також через ПриватБанк, Альфа-Банк та monobank.

"Сьогодні" також писали, як працює банківська система під час воєнного стану, та розповідали, які фінустанови перестануть працювати в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва ПриватБанк оголошує кредитні канікули для бізнесу – умови Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Як "тисячу Зеленського" витратити на допомогу армії — інструкція Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Економіка під ударом? У чому ризики для України через режим надзвичайного стану Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39373.49

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2808.88

Litecoin (LTC)

108.55

Ripple (XRP)

0.75

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
27 лютого. Елізабет Роузмонд Тейлор. Рівно 90 років тому цього дня народилася перша актриса, чий гонорар за роль у фільмі склав мільйон доларів...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти