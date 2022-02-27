ПриватБанк дозволив перераховувати гроші з рахунку "Бонус+" для допомоги українській армії

Прессекретар розповів, що настав час витратити з користю гроші з бонусного рахунку

ПриватБанк дав ще одну можливість пожертвувати ЗСУ гроші / Фото: Колаж: Сьогодні

Тепер через мобільний додаток Приват24 можна переказувати гроші на допомогу Збройним силам України з рахунку "Бонус+".

Про це повідомив прессекретар ПриватБанку Олег Серга на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

"Завжди не міг зрозуміти, як використовувати з користю гроші на рахунку "Бонус+". А тепер – я зрозумів, що настав цей час!" – пише Серга.

Також він повідомив, що всього за дві доби українці перерахували через додаток понад мільярд гривень на спецрахунки НБУ.

Як перерахувати "тисячу Зеленського" на допомогу ЗСУ

Міністерство цифрової трансформації дало українцям можливість перерахувати гроші, отримані за вакцинацію на допомогу нашим захисникам.

Реклама

Для цього необхідно мати додаток онлайн-платежів Portmone, де потрібно ввести необхідну суму та для оплати вибрати картку "єПідтримка".

Повідомляється, що перевести кошти з "єПідтримки" на підтримку української армії можна також через ПриватБанк, Альфа-Банк та monobank.

"Сьогодні" також писали, як працює банківська система під час воєнного стану, та розповідали, які фінустанови перестануть працювати в Україні.