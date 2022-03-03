ПриватБанк продовжує працювати: які послуги доступні під час війни

Відділення ПриватБанку, банкомати й термінали на касах продовжують працювати в Україні

ПриватБанк продовжує працювати в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні продовжують роботу 658 банківських відділень. Українці можуть скористатися 5 218 банкоматами і понад 10 тисячами терміналів на касах.

Про це повідомили на сайті ПриватБанку.

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Відділення працюють та забезпечують фінансову стабільність держави. Актуальними для українців є кілька послуг банку. Насамперед це "Гуманітарна допомога українцям". За допомогою сайту або додатка Приват24 можна переказати гроші громадянам, які постраждали від війни.

Кошти перераховують на рахунок Мінсоцполітики від НБУ. Їх скеровують на одяг, їжу та іншу підтримку людям, що залишилися без житла. Окрім цього, можна скерувати фінанси на Збройні сили України – від початку вторгнення Росії благодійники перерахували 1,7 мільярда гривень на армію.

Гроші з карток єПідтримка також можна витратити на підтримку ЗСУ. За отриману тисячу від держави клієнти можуть купити продукти або інші товари, зняти готівку.

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Клієнтам ПриватБанку готівку видають не лише в банкоматах, але й на касах у супермаркетах і аптеках. Можна отримати до 6 тисяч гривень у таких мережах:

"Сільпо";

FOZZY Cash&Carry;

"Фора";

Trash;

VARUS;

"Сім23";

"Клевер Сторс";

аптека "Біла Ромашка";

"Аптека 911";

"Аптека оптових цін".

Оновлення від Привату

На тлі війни в Україні ПриватБанк оновив термінали та банкомати. Для російськомовних клієнтів на екран виводитимуть особливе привітання.

Раніше ми розповідали, що для бізнесу фінустанова оголосила кредитні канікули. Вони триватимуть з 1 березня до 1 червня 2022 року та поширюватимуться на всіх клієнтів за договорами без прострочень або з простроченням до 90 діб.

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Українцям також дозволили переказувати гроші на підтримку армії в додатку Приват24 з рахунку "Бонус+".