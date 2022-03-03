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ПриватБанк продолжает работать: какие услуги доступны во время войны

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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3 марта, 14:04
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Отделение ПриватБанка, банкоматы и терминалы на кассах продолжают работать в Украине
ПриватБанк продолжает работать в Украине
ПриватБанк продолжает работать в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине продолжают работу 658 банковских отделений. Украинцы могут воспользоваться 5 218 банкоматами и более чем 10 тысячами терминалов на кассах.

Об этом сообщили на сайте ПриватБанка.

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Отделения работают и обеспечивают финансовую устойчивость государства. Актуальны для украинцев несколько услуг банка. В первую очередь это "Гуманитарная помощь украинцам". С помощью сайта или приложения Приват24 можно перевести деньги гражданам, пострадавшим от войны.

Средства перечисляются на счет Минсоцполитики от НБУ. Их направляют на одежду, еду и другую поддержку оставшимся без жилья людям. Кроме того, можно направить финансы на Вооруженные силы Украины – с начала вторжения России благотворители перечислили 1,7 миллиарда гривен на армию.

Деньги с карт єПідтримка также можно потратить на поддержку ВСУ. За полученную тысячу от государства клиенты могут купить продукты или другие товары, снять наличные.

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Клиентам ПриватБанка наличные деньги выдают не только в банкоматах, но и на кассах в супермаркетах и аптеках. Можно получить до 6 тысяч гривен в следующих сетях:

  • "Сильпо";
  • FOZZY Cash&Carry;
  • "Фора";
  • Trash;
  • VARUS;
  • "Сим23";
  • "Клевер Сторс";
  • аптека "Белая Ромашка";
  • "Аптека 911";
  • "Аптека оптовых цен".

Обновление от Привата

На фоне войны в Украине ПриватБанк обновил терминалы и банкоматы. Для русскоговорящих клиентов на экран будут выводить особое приветствие.

Ранее мы рассказывали, что для бизнеса финучреждение объявило кредитные каникулы. Они продлятся с 1 марта по 1 июня 2022 года и будут распространяться на всех клиентов по договорам без просрочок или с просрочкой до 90 суток.

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Украинцам также разрешили переводить деньги в поддержку армии в приложении Приват24 со счета "Бонус+".

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Несколько лет в России запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у них такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий"
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