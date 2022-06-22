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Новая финансовая помощь: кто из украинцев может получить до 30 тыс.евро

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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22 июня, 14:08
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Рассказываем, как подать заявление на финансовую помощь, если вы пострадали из-за войны
Украинцы могут расчитывать на денежную помощь от Европейского суда по правам человека
Украинцы могут расчитывать на денежную помощь от Европейского суда по правам человека / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война, развязанная РФ против нашего государства, оставила многих наших граждан без жилья и источников дохода. Украинцы могут рассчитывать только на поддержку со стороны государства или международных организаций.

Как сообщает Министерстов цифровой трансформации, пострадавшие от российской агрессии украинцы могут получить компенсацию от 5 тыс. до 30 тыс. евро.

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Как получить компенсацию

Для получения выплат необходимо подать заявление в Европейский суд по правам человека. Отмечается, что сделать это нужно течение четырех месяцев с момента, когда человек пострадал от вторжения России, но не позднее 16 января 2023 года.

Как подать заявление?

  • заполнить форму на сайте;
  • загрузить документ на компьютер, распечатать, положить в конверт и наклеить на него адрес ЕСПЧ (сформируется автоматически при заполнении заявки на сайте);
  • отправить заявление в одно из отделений Укрпочты (услуга бесплатная).

Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно. Рассматривать поданные документы могут от одного года.

800 тыс. грн для украинцев

Некоторым украинцам полагается от 200 до 800 тысяч гривен компенсации за то, что они пострадали от военных действий при исполнении своих служебных обязанностей. Согласно законопроекту №7353, такая поддержка предусмотрена для служащих, журналистов или работников на объектах критической инфраструктуры, получивших инвалидность:

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  • 800 тыс. грн при первой группе инвалидности;
  • 500 тыс. грн при второй группе инвалидности;
  • 200 тыс. грн. в случае третьей группы инвалидности.

В случае гибели работника или работницы сумма выплаты родным, если законопроект поддержат в Верховной Раде, составит 1 миллион гривен.

Читайте в нашем материале, кто и какие виды выплат может получить в июне 2022 года. Также мы рассказывали, как работодателям получить компенсацию за трудоустройство переселенцев.

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