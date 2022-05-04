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Некоторым украинцам выплатят по 4500 грн – кто получит помощь

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 мая, 18:48
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Помощь будут выдавать в виде сертификатов на покупки
Помощь выдается сертификатами
Помощь выдается сертификатами / Фото: Getty Images, vechirniy.kyiv

Украинцы, которые регистрировались как внутренние переселенцы после 24 февраля 2022, смогут получить 4500 грн помощи от государства. Будут выдавать ее в виде сертификатов на покупки в сети супермаркетов "Сільпо".

Как сообщает "Вечерний Киев", первый этап программы уже стартовал в Киеве – определили наиболее уязвимые категории населения, которые первые получат помощь. Реализует ее Красный Крест Украины при поддержке Всемирной продовольственной программы (WFP).

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Выдается помощь сертификатами по 500 грн каждый, расплатиться которыми можно в супермаркетах "Сільпо" по всей Украине.

"Если товаров в чеке будет, например, на сумму 510 грн, то человека попросят доплатить 10 грн. А если на 480, то 20 грн сдачи не дадут", – объяснила сопредседатель Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины Татьяна Гоенко.

Кто может получить помощь?

Получить помощь могут:

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  • люди с инвалидностью первой группы (можно получить три сертификата на общую сумму 1500 грн);
  • семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет (можно получить девять сертификатов на общую сумму 4500 грн);
  • семьи с тремя и более детьми до 16 лет (девять сертификатов на общую сумму 4500 грн);
  • семьи, которые содержат и воспитывают сироту до 16 лет (девять сертификатов на общую сумму 4500 грн).

Какие документы нужны?

Всем ВПО понадобятся:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • справка о статусе перемещенного лица .

Также нужно подтвердить свою категорию – справка о назначении группы инвалидности, свидетельство о рождении ребенка, распоряжение об опекунстве.

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