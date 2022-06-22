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Нова фінансова допомога: хто з українців може отримати до 30 тис. євро

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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22 червня, 14:08
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Розповідаємо, як подати заяву на фінансову допомогу, якщо ви постраждали через війну
Українці можуть розраховувати на грошову допомогу від Європейського суду з прав людини
Українці можуть розраховувати на грошову допомогу від Європейського суду з прав людини / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна, розв'язана РФ проти нашої держави, залишила багатьох громадян без житла і джерел доходу. Українці можуть розраховувати лише на підтримку з боку держави чи міжнародних організацій.

Як повідомляє Міністерстів цифрової трансформації, українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 тис. до 30 тис. євро.

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Як отримати компенсацію

Для отримання виплат необхідно подати заяву до Європейського суду з прав людини. Зазначається, що зробити це потрібно протягом чотирьох місяців з моменту, коли людина постраждала від вторгнення Росії, але не пізніше 16 січня 2023 року.

Як подати заяву?

  • заповнити форму на сайті;
  • завантажити документ на комп'ютер, роздрукувати, покласти у конверт та наклеїти на нього адресу ЄСПЛ (сформується автоматично при заповненні заявки на сайті);
  • надіслати заяву до одного з відділень Укрпошти (послуга безкоштовна).

Також можна заповнити заяву за родича, якщо вона не може подати її самостійно. Розглядати подані документи можуть від одного року.

800 тис. грн для українців

Деяким українцям належить від 200 до 800 тисяч гривень компенсації за те, що вони постраждали від воєнних дій під час виконання своїх службових обов'язків. Відповідно до законопроєкту №7353, така підтримка передбачена для службовців, журналістів або працівників на об'єктах критичної інфраструктури, які отримали інвалідність:

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  • 800 тис. грн за першої групи інвалідності;
  • 500 тис. грн за другої групи інвалідності;
  • 200 тис. Грн. у разі третьої групи інвалідності.

У разі загибелі працівника чи робітниці сума виплати рідним, якщо законопроєкт підтримають у Верховній Раді, становитиме 1 мільйон гривень.

Читайте у нашому матеріалі, хто та які види виплат може отримати у червні 2022 року. Також ми розповідали, як роботодавцям отримати компенсацію за працевлаштування переселенців.

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