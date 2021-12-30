Не только продукты: на что украинцы больше всего тратили деньги в 2021 году

За год объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах выросли на 31%

Количество безналичных оплат картами и бесконтактными гаджетами за год выросло на 37% / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы потратили на покупки 470 миллиардов гривен, расплачиваясь картами государственного ПриватБанка. Это на 42% больше, чем в 2020 году, тогда было 331,5 млрд грн.

Как сообщает прессслужба ПриватБанка, больше всего украинцы тратили на покупку продуктов питания.

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За год объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах выросли на 31% – с 170 млрд грн до 224 млрд грн.

Больше украинцы тратили и в аптеках. За 2021 год они потратили 44 млрд грн, хотя еще год назад – 27 млрд грн.

Также картами ПриватБанка расплачивались за:

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одежду и обувь – 37 млрд грн (год назад 26 млрд грн);

электронику и бытовую технику – 24 млрд грн (в прошлом году 21 млрд грн).

Руководитель дирекции обслуживания бизнес клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев заявил, что количество безналичных оплат картами и бесконтактными гаджетами за год выросло на 37% – с 1,6 до 2,2 млрд транзакций.

Отметим, что в 2021 году среднестатический житель Украины расплачивался за покупки банковской картой 42 раза. Сумма среднего чека также выросла в сравнении с 2020-м с 208 до 218 грн.

Как будет работать ПриватБанк на зимние праздники?

ПриватБанк не будет работать с 1 по 3 января, а программа "Приват24" будет доступна клиентам круглосуточно.

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Такой же график на новогодние праздники и у государственного Ощадбанка, а также приложения "Ощад24".

В период с 31 декабря по 4 января будут действовать официальный курс гривни и учетная цена банковских металлов, установленные 30 декабря.

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