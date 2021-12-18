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Кредитная "удавка" для украинцев? Рассказываем всю правду о картах с лимитом

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
18 декабря, 17:00
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Эксперт рассказал "Сегодня", в каких случаях кредитная карта может быть спасением, а в каких – большой проблемой
Кредитной картой эксперт рекомендует пользоваться правильно
Кредитной картой эксперт рекомендует пользоваться правильно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Банки часто предлагают украинцам кредитные карты, которые, на первый взгляд, кажутся безобидными, однако только в умелых руках кредитная карта может эффективным решением.

Об этом "Сегодня" рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

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"Кредитные карты – это невероятно коварный инструмент, с помощью которого банки подсаживают людей на кредитную "иглу", – говорит эксперт.

Когда есть риск подсесть на кредитную "иглу"

Зачастую люди оставляют кредитную карту себе и после возврата денег за изначально планируемую покупку, что чревато ее дальнейшим использованием в повседневной жизни.

В отсутствии должного уровня финансовой грамотности и умения по планированию своих расходов, возникает серьезный риск появления ситуации, когда размер трат начинает превышать сумму заработка.

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Накапливаемый размер долга способен рано или поздно выйти из под контроля и привести к просрочкам. К тому же проценты по кредитным картам гораздо выше, чем у потребительского кредита.

Для кого кредитная карта – эффективное решение

В умелых руках кредитная карта может полезной, например, для покупки телефона или другой техники, но только если есть финансовые силы не выйти за пределы льготного периода.

В противном же случае велик риск "повестись" на различного рода бонусы: скидки у партнеров, кэшбеки и тд, начав использовать кредитные деньги в повседневной жизни на регулярной основе.

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Как сделать правильный выбор

Сергей Родлер уверяет: здесь правила такие же как и по потребительскому кредиту. Необходимо взвесить всю потенциальную выгоду от покупки товара прямо здесь и сейчас за заемные средства по сравнению с возможностью накопить необходимую сумму в течение последующих месяцев и обойтись без займа.

Импульсивные покупки могут не принести ожидаемого морального удовлетворения, например, поездка на море на заемные средства может быть испорчена из-за погодных условий, а дорогой телефон разбиться, так что риски выхода за льготный период зачастую превышают потенциальные плюсы.

Как мы писали ранее, с января 2019 по сентябрь 2021 года спрос на кредиты в Интернете вырос на 24%. Самыми популярными сервисами являются микрокредитные организации.

Также недавно мы разбирались, на что обращать внимание при оформлении быстрого кредита, и рассказали, как проверить кредитора.

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