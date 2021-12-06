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Почти 50 млрд грн: украинцы побили все рекорды по микрозаймам и "быстрым кредитам"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
6 декабря, 14:58
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Украинцы набрали огромное количество микрозаймов и за первые три квартала побили рекорд прошлого года
Украинцы взяли рекордное количество микрокредитов
Украинцы взяли рекордное количество микрокредитов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы за первые три квартала 2021 года взяли так называемых "быстрых кредитов" на 49 млрд грн, что на 261 млн больше чем за весь прошлый год.

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

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Выросло и количество микрокредитов, по информации портала оно увеличивается с каждым годом:

  • В 2019-м в среднем выдавали 982,5 тыс. кредитов в месяц;
  • в 2020-м – 1 млн кредитов;
  • в 2021-м уже 1,2 млн кредитов.

То есть по сравнению с 2020 годом количество микрокредитов выросло на 20%, а их средняя сумма выросла на 11% – с 4059 до 4515 грн. Растут и проценты, иногда небольшие займы на несколько месяцев выдают под 20 тыс. процентов годовых.

По статистике, чаще всего украинцы оформляют такие кредиты через интернет (85%), динамика для физлиц выглядит так:

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  • 2019 – 43 749 млн грн;
  • 2020 – 48 712 млн грн;
  • первые три квартала 2021 – 48 973 млн грн.

Курс доллара ударит по кредитам

Основатель компании Performance Managment Сергей Сароян в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал, что кредит можно брать только тогда, когда в этом есть крайняя необходимость.

Обязательно нужно быть уверенным в стабильности своего дохода и четко понимать, какие проценты придется отдавать.

По словам эксперта, стоит ожидать дальнейшего роста стоимости кредитов, поскольку ситуация с инфляцией усугубляется. Ставки по кредитам напрямую зависят и от курса доллара в стране, а гривня начала стремительно девальвировать со второй половины ноября.

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"Сегодня" вместе с экспертом рассказывали, на что категорически нельзя брать кредит, чтобы не оказаться в долговой яме, а также писали, как выбрать надежный банк для своих вложений.

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