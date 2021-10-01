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Не украдет даже кризис! Как безопасно вложить деньги и распознать проблемный банк

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
1 октября, 06:40
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Собрали советы экспертов о том, как правильно выбрать банк и заметить тревожные звоночки
На что обращать внимание, когда выбираешь банк для вклада - советы экспертов
На что обращать внимание, когда выбираешь банк для вклада - советы экспертов / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее на депозитном счете можно было не только сохранить свои средства, но и немного подзаработать. Однако после нескольких затяжных кризисов и так называемого "банкопада" люди перестали так доверчиво нести свои деньги в финансовые учреждения.

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"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, на что необходимо обращать внимание, когда выбираете банк для своего вклада, и какие тревожные звоночки могут заранее сказать о нестабильности финучреждения.

А также рассказываем о том, как правильно размещать средства, чтобы их не смог украсть даже кризис.

Фонд гарантирования вкладов

Первое правило безопасного вклада – не превышать лимит ФГВФЛ, который сейчас составляет 200 тыс. грн.

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Это означает, что сумму вклада до 200 тыс. государство вернет вам в полном объеме, даже если у банка заберут лицензию.

Экономист Алексей Кущ отмечает, что те, кто хотят вложить большую сумму денег, должны разделить ее и положить в разные банки, не превышая установленный лимит.

Если же вам нравятся условия, которые предлагает какой-то конкретный банк – сделайте вклад от имени нескольких разных членов семьи. Так можно автоматически обезопасить себя от недобросовестных или нестабильных банков.

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Доктор экономических наук Василий Фурман отмечает, что в Украине планируют увеличить гарантированную сумму вкладов с 200 тыс. грн до 400 тыс. грн в 2022 году, а в 2023-м – до 600 тыс. грн.

Для этого Верховная Рада в октябре планово должна проголосовать за соответствующий законопроект.

"На сегодняшний день банковская система – полностью оздоровлена и в ней растут депозиты. Понятно, что существуют рыночные факторы, которые никто не отменял. Поэтому главным для минимизации рисков является размещение только гарантированной суммы в банках, которые являются членами ФГВФЛ, если вкладчик хочет избежать каких-либо рисков", – говорит эксперт.

Государственные банки

Также, если вы хотите обезопасить себя от риска банкротства банка или попадания на недобросовестное финансовое учреждение – вкладывайте средства в государственные банки.

Если их условия вам не подходят – следите за рейтингом банков в интернете. Обычно такие сведения публикует в своем отчете НБУ.

"Когда вы размещаете средства или открываете счет, как физическое или юридическое лицо в государственных банках, риск того, что с вашими деньгами что-то произойдет, – ноль", – заверил Василий Фурман.

Однако и здесь существует риск, он связан с тем, каким путем к вам пришли эти средства. Если вы не сможете объяснить источник дохода – на ваш счет могут наложить арест. Именно поэтому Василий Фурман советует воспользоваться налоговой амнистией и честно задекларировать свои доходы.

"Я советовал бы вкладчикам, которые имеют значительные суммы средств, воспользоваться налоговой амнистией, которая будет проходить еще год, и сделать их" белыми", так как налоговые органы уже начали интересоваться источниками происхождения ваших средств и в ближайшие годы очень трудно будет разместить средства в банковской системе, если клиент не докажет законность их происхождения", – говорит экономист.

НБУ за всем следит

За всеми финансовыми учреждениями в стране следит Национальный банк Украины. Там можно узнать о доходности или убыточности банка, их кредитном портфеле, активных и пассивных операциях и прочее.

Экономист Алексей Кущ советует пользоваться именно этой информацией, так как она является точной и достоверной.

"На сайте Национального банка ежемесячно публикуется отчетность, не нужно ничего искать на сайте отдельных банков – все сгруппированы по активам, пассивам и размерам капитала".

Тревожные звоночки

Одним из "рыночных" сигналов, по словам экспертов, является повышение банком ставок по вкладам без изменений, способствующих этой динамике.

Это может означать, что банку не хватает средств и он пытается привлечь их таким путем.

Высокие ставки по депозитам без оснований на это – признак того, что банк имеет проблемы с ликвидностью.

Алексей Кущ советует обратить внимание на размеры резервов, которые банк формирует, если оно происходит очень быстро – это может свидетельствовать об ухудшении активов под которые формируют эти резервы.

Резкое уменьшение кредитного портфеля – еще один плохой знак, это может быть сигналом того, что банк имеет большое количество "неработающих" кредитов, которые списывают за счет резервов.

"Сокращение капитала банка, отток депозитов и прежде всего юридических лиц, так как они раньше узнают об ухудшении ситуации в банке. Отток средств других банков, так как информация о банкротстве первой разносится по межбанку", – рассказывает экономист.

Таким образом, в случае проблем деньги из банка начинают "отходить" в таком порядке – сначала средства банков, за ними средства юридических лиц и только потом – физических, – отмечает эксперт.

"Отслеживайте информацию в интернете, там можно узнать о том, что определенный банк сокращает или увеличивает резервы, увольняет или набирает сотрудников, закрывает отделения или открывает новые, но наиболее достоверная и полная информация – на сайте НБУ", – добавляет Алексей Кущ.

Ранее мы писали о том, на что можно и нужно брать кредит, а какой заем может затянуть вас в долговую яму – советы старшего аналитика компании Esperio Яна Кароля.

А также собрали лучшие советы о том, как экономить и богатеть.

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