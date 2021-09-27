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Достаньте деньги из-под матраса! Как хранить сбережения, чтобы богатеть, а не терять

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
27 сентября, 13:52
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Эксперты рассказали, как правильно хранить сбережения и почему не стоит держать их дома наличными
В наличности, на депозите, в долларах или гривнах - как правильно хранить сбережения
В наличности, на депозите, в долларах или гривнах - как правильно хранить сбережения / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие украинцы привыкли хранить сбережения дома, "под матрасом" или в другом очень "надежном месте". Это происходит из-за невысокого доверия населения к банкам и финансовым учреждениям.

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За последние тридцать лет украинцам пришлось увидеть крах такой финансовой пирамиды, как "МММ", и падение различных банков. Даже сейчас люди не застрахованы от мошенников и доверчиво вкладывают свои средства в различные сомнительные схемы.

Вспомнить только пирамиду B2B Jewelry, владельцы которой обманули 600 тыс. человек и украли более 250 тыс. долл.

Несмотря на риск потерять деньги, хранить все сбережения дома в наличных все же не лучшая идея. Так вы гарантированно потеряете часть своих денег, и даже не от рук домушников. Ваши средства постепенно украдет инфляция, которая будет "съедать" до 5% в год, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Деньги постоянно обесцениваются. Например, в 2000 году покупательная способность 100 долл. была выше на 28%, то есть сегодня вы купите на эти деньги на 28% меньше товаров, чем 20 лет назад", – говорит эксперт.

Разделяйте направления

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Для того чтобы избежать таких рисков нужно диверсифицировать вложение сбережений, говорит инвестаналитик Вадим Бардась. То есть нужно разделять свои сбережения и вкладывать в разные направления.

"Чаще всего это депозиты в коммерческих банках с лучшими показателями ликвидности, сумма которых на превышает значения, гарантируемые ФГВФЛ, ценные бумаги мировых технологических гигантов, ликвидная недвижимость в динамично развивающихся районах городов и драгоценные металлы", – говорит экономист.

Диверсификация вкладов нужна, чтобы обезопасить их, так как если вложить все деньги в один банк или держать в одной валюте, можно потерять их из-за инфляции или краха финансового учреждения.

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Лучшим видом хранения сбережений, если вы не планируете вкладывать их в недвижимость или ценные бумаги, является депозит. Таким образом ваши средства будут не только находиться подальше от чужих глаз и рук, но и понемногу приумножаться.

Не превышайте лимит

Некоторые не любят размещать на депозит в банках, так как не верят в их стабильность и боятся ошибиться в выборе учреждения.

Чтобы избежать рисков, помните, что в Украине сумма вклада до 200 тыс. грн гарантируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц. То есть если положить в одно финансовое учреждение сумму, не превышающую 200 тыс. грн, вам вернут ее, даже если банк потеряет лицензию.

"Не нужно ничего выбирать, просто отнесите 200 тыс. в один банк, 200 тыс. во второй банк и т. д. Если вы не нарушаете лимит – проблем не будет вообще", – уверяет Александр Охрименко.

По словам эксперта, тот, кто придерживался установленного лимита, получил все свои сбережения обратно даже после экономического кризиса.

В какой валюте экономить

Держать все в одной валюте – рискованно, отмечает Александр Охрименко. Впрочем, единой схемы, сколько процентов сбережений нужно хранить в долларах, а сколько в гривне – нет.

Каждый должен решить это для себя самостоятельно. Например, разделить 50% на 50% или 75% на 25%. Но помните, что в национальной валюте нужно хранить деньги на краткосрочную перспективу, а в иностранной, в том числе в долларах, – на долгосрочную.

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