Крепкая гривня или заоблачный доллар: какого курса ждать украинцам в 2022 году

Как будет колебаться курс доллара в новом, 2022 году, и почему небольшая девальвация гривны может быть полезной для украинской экономики

Рекордный урожай и угроза нового локдауна: эксперты "Сегодня" дали прогноз курса доллара на 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже через несколько месяцев 2021 год подойдет к концу, а такие значительные для валютного рынка события часто отражаются на курсе и не всегда в лучшую для украинцев сторону.

"Сегодня" разобрались, каким будет курс доллара в следующем году и почему небольшая девальвация гривни может быть даже полезной для украинской экономики.

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Глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек считает, что существуют ряд факторов, которые что обеспечивают хорошую поддержку для гривне:

Украина собирает рекордный урожай (он продается по достаточно высоким ценам, и его хватит надолго);

через неделю будет практически полностью закрыт вопрос выплат по внешним долгам государства в 2021 году;

график выплат по государственному долгу в 2022 году умеренный, а резервы НБУ очень высокие и обеспечивают запас прочности на годы вперед.

Эти факторы дают основания ожидать продолжения стабильности на валютном рынке, говорит Роман Шпек.

Большую часть сбережений эксперт рекомендует держать в национальной валюте, несмотря на высокую инфляцию вокруг.

"Опыт последних лет показал, что даже в условиях сезонных и других курсовых колебаний такая стратегия оправдывает себя", – отмечает глава Совета Независимой ассоциации банков.

Негативный сценарий

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует, что в течение следующего года коридор среднего курса составит 28,3-28,9 грн/долл.

Эксперт также отмечает, что к верхней границе этого диапазона курс приблизится в конце года.

"Базовый сценарий предполагает сдержанный рост экономики, урожай на среднем уровне последних двух лет, а также средние цены на экспорт при повышенных ценах на энергоносители", – говорит Андрей Шевчишин.

Однако рассматривает аналитик и менее оптимистичный сценарий, в который закладывается множество негативных факторов, в тому числе снижение экспортных цен из-за экономического кризиса в Китае.

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Также негативно на курс может влиять отток капитала из развивающихся рынков и Украины в тому числі, аппатичность экономического восстановления, высокие энергетические цены, которые сдерживают рост.

Если все эти негативные прогнозы оправдаются, курс может достичь 33-35 грн/долл, прогнозирует Шевчишин.

Позитивный прогноз

Инвестиционный аналитик Вадим Бардась имеет более оптимистичный прогноз.

По его мнению, в течение 2022-го курс будет колебаться в пределах 27-28 гривен с сохранением тренда на постепенную ревальвации гривни.

"Это будет происходить благодаря благоприятной конъюнктуре на сырьевых рынках и уменьшению внешней задолженности Украины", – считает эксперт.

Изменения курса в течение года

По словам Вадима Бардася, в следующем году курс ожидают так называемые сезонные колебания, связанные с особенностями украинского и глобальной экономики.

Укрепление гривни, по мнению инвест-аналитика, ожидается в конце весны и в начале лета 2022 года.

А также в начале 4-го квартала из-за уменьшения платежей по внешней задолженности, рост деловой активности и увеличение валютных поступлений от аграриев и металлургов.

"Учитывая некоторую вероятность эскалации военно-политических рисков в Украине и незначительное увеличение внешних выплат, существуют покупать доллар в данный момент с закрытием позиции до начала весны 2022 года", – отметил эксперт.

Девальвация полезна?

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что слишком крепкая гривна "никому не нужна", а небольшая девальвация считается даже полезной:

"Небольшая девальвация полезна для государства, небольшая девальвация выгодна нашим экспортерам. Прочная гривна никому не нужна – ни экономике, ни экспортерам".

Зато экономист отметил, что девальвация, то есть падение гривны, не должна быть значительной и должна колебаться в пределах 5-10 копеек.

"В бюджете 2022 заложен курс 28,6, но я абсолютно уверен, что такого курса не будет", – рассказал Олег Пендзин.

По мнению Олега Пендзина, в 2022 году курс доллара 27,5-27,8 грн/долл. полностью отвечал бы экономическим запросам и текущей ситуации в Украине.

Однако эксперт отметил, что очень негативно на колебания курса валют в Украине может повлиять резкий рост заболеваемости ковидом и очередной локдаун.

Если же ситуация будет более-менее стабильной, в начале года стоит ожидать курса 27,5 грн/долл, а к концу года данный показатель составит примерно 27,8-28 грн/долл, добавил Пендзин.

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