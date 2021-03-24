Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банк

За наличные деньги нельзя будет сделать ни одной серьезной покупки – там будет работать законопроект о налоговой амнистии

В Верховной Раде зарегистрировано сразу пять альтернативных законопроектов кпрезидентским проектам о налоговой амнистии. Это говорит о том, что процесс принятия будет непростым.

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Будут ли вообще приняты эти законопроекты? Что ожидает украинцев, если они заработают? И у нас ведь уже были попытки вывести деньги из тени. Чем они закончились? С этими вопросами разбирался сайт "Сегодня".

Такое уже было

В последних числах февраля в парламенте были зарегистрированы 4 законопроекта, которые, как и президентский законопроект, касаются налоговой амнистии и нулевого декларирования. Все они примерно об одном и том же.

А именно предусматривают, что с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022-го в Украине должно пройти одноразовое декларирование активов физлиц. Во время этого процесса каждый украинец сможет проинформировать налоговую о принадлежащих ему квартирах, автомобилях, земельных участках, банковских счетах и акциях. О происхождении этих доходов спрашивать не будут. В этом и заключается суть амнистии. Но, если с имеющегося во владении имущества не были уплачены налоги, придется заплатить от 2,5 до 9%, в зависимости от вида актива.

Декларирование называется добровольным. Но коснется оно очень многих. Тех, кто не задекларирует свое имущество, в будущем могут ожидать серьезные неприятности, предупреждают эксперты.

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Это не первая попытка провести в Украине налоговую амнистию. В 2015 году в Украине уже хотели объявить "одноразовое декларирование". Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно налоговой реформы", поданный в парламент в декабре 2014 года Кабмином Арсения Яценюка, предполагал, в числе прочего, провести в 2015 году одноразовое декларирование доходов, имущества и финансового состояния граждан.

В пояснительной записке этого законопроекта говорилось, что декларирование нацелено на богатых украинцев, чтобы их деньги, хранящиеся на зарубежных счетах, вернулись в Украину. Но по факту не подавать декларацию могли только собственники имущества на сумму до 200 тыс. грн. То есть то декларирование также могло коснуться подавляющего большинства украинцев. Хотя оно, как и сейчас, называлось добровольным.

Тогда идея вызвала резкое сопротивление. Основные споры касались базы налогообложения: за какое задекларированное имущество нужно было платить налоги в казну, а за какое – нет?

В результате уже ко второму чтению из текста вообще исчезли практически все упоминания о единоразовом декларировании. Осталось только одно: Кабмину поручалось до 1 марта 2015 года подготовить предложения, что именно и кому надо декларировать.

Так на свет появился закон об обязательном декларировании имущества и доходов чиновниками. А о всеобщем "нулевом" декларировании больше не вспоминали.

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Однако пункт о "нулевом декларировании" был записан в предвыборной программе президента Владимира Зеленского. И можно было предположить, что рано или поздно этот вопрос актуализируется. Правда, в программе говорилось только о "нулевой декларации" для бизнеса. "Пройдя "экономическое чистилище", каждый получит шанс в дальнейшем честно вести бизнес в Украине", – говорилось в программе. Полученные от декларирования налоги обещали направить на "уменьшение тарифной нагрузки для малообеспеченной", то есть на субсидии.

На кого рассчитано декларирование

Эксперты говорят, что о подаче нулевой декларации придется задуматься не только олигархам, но и многим относительно небогатым украинцам. Вот неполный список тех, кому придется отчитываться:

предпринимателям , которые не "светили" для налоговой значительную часть своих доходов;

, которые не "светили" для налоговой значительную часть своих доходов; наемным работникам , которые получают зарплаты "в конвертах";

, которые получают зарплаты "в конвертах"; украинцам , которые ездят на заработки за границу;

, которые самозанятым лицам;

тем, кто не зарегистрирован как предприниматель, но по сути ведет предпринимательскую деятельность, например, сдает квартиры в аренду.

Для чего, спрашивается, этим людям декларировать свои доходы?

В президентских законопроектах нет прямых ответов на этот вопрос. Однако опыт налоговых амнистий в других странах, а также формулировки аналогичного законопроекта 2015 года позволяют понять, что последует дальше.

По завершении добровольного декларирования то имущество, о котором станет известно налоговой из деклараций, будет считаться "стартовой базой". И каждый последующий год налоговики будут сравнивать стоимость приобретенного имущества (квартир, машин, денег на счетах) с размером официальных доходов, с которых уплачены налоги.

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Допустим, человек не подавал декларации, то есть не имеет имущества сверх нормативного. А нормативом в законопроекте считается:

квартира площадью до 120 кв. м,

дом до 240 кв. м,

нежилые строения менее 60 кв. м,

земельные участки в пределах норм бесплатной передачи,

один автомобиль

другие активы до 400 тыс. грн.

После окончания налоговой амнистии он за год заработал, по данным налоговой, скажем, 100 тысяч "белой" зарплаты или другого дохода. И тут он покупает квартиру или автомобиль, которые стоят значительно больше, чем сумма его официального дохода.

В глазах налоговой такая покупка сделана за деньги, с которых не были уплачены налоги. А стало быть, человека заставят эти налоги заплатить. Придется отдать государству 19,5% от суммы покупки (18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора). И это не считая штрафных санкций, которые также могут быть введены.

Наличные не декларируются, но это не лазейка

Согласно законопроектам, наличные деньги не подлежат "нулевому декларированию". Но это вовсе не лазейка. Если в будущем человек захочет использовать крупную сумму наличных для какой-то серьезной покупки, ему придется доказывать банку и налоговой, что с этих денег были уплачены налоги.

"В этой схеме вообще наличные как источник подтверждения будущих покупок не рассматриваются. Считается, что, если у человека есть официальные доходы, с которых уплачены налоги, эти деньги должны лежать в банке. Так что, если у кого-то сейчас есть наличные деньги, эти деньги можно отнести в банк. Легализовать те деньги, которые лежат в банке, не нужно. Банк сам проверяет источник происхождения тех денег, которые поступают на счет клиента. Как правило, в банке требуют, чтобы сумма поступлений не превышала трехлетнюю сумму доходов, с которых уплачены налоги. То есть могут потребовать трехлетнюю декларацию или справку о доходах с места работы", – рассказывает экономический эксперт Алексей Кущ.

Если денег слишком много, придется купить ОВГЗ

Для тех, у кого наличных денег окажется больше, чем можно подтвердить декларацией о доходах или справкой с места работы за 3 года, в законопроектах предусмотрен другой способ легализации – покупка специальных ОВГЗ.

Эти ОВГЗ будут выпускаться во время проведения одноразового декларирования, до 20 июня 2022 года. Чтобы купить эти облигации, нужно будет все равно отнести наличные в банк и разместить на специальном счете, который будет открываться именно для декларирования. Вероятно, происхождением денег, которые поступают на специальный счет, банк интересоваться не будет, хотя точные правила еще должен разработать Нацбанк.

"Из законопроекта следует, что это будет какой-то специальный выпуск ОВГЗ. И в условиях этого специального выпуска может быть прописан упрощенный порядок завода денег под эти ценные бумаги, которые выпускаются для легализации теневых капиталов", – считает Алексей Кущ.

На эти деньги на имя клиента банк приобретет специальные облигации. И клиент должен будет заплатить государству взнос (налог) в размере 2,5% от номинальной стоимости ОВГЗ. Какими будут условия размещения этих ОВГЗ, пока не известно. Если они будут выпускаться под обычные проценты, даже за вычетом взноса, человек получит прибыль, примерно как от размещения на депозите. Но можно предположить, что государство решит сэкономить и разместить специальные ОВГЗ под 0%. В таком случае получится, что человек, декларирующий "черный нал", просто заплатит государству налог в размере 2,5% суммы.

Нужно ли декларировать квартиры и машины

В законе четко не прописано, какое имущество сбудет считаться "приобретенным за счет доходов, с которых не уплачены налоги или уплачены не в полной мере". Например, будут ли считаться таким имуществом квартиры, купленные за наличные много лет назад, до появления требования о том, что сделки свыше 50 тысяч гривен необходимо проводить через банк?

С другой стороны, на сегодняшний день в Украине вообще не существует обязательного декларирования имущества физлицами. Это обязаны делать только чиновники и другие лица, которые подпадают под закон "О предотвращении коррупции". Однако во время налоговой амнистии физлица должны будут декларировать и имущество. Для этого будет предусмотрена специальная форма декларации. Таким образом, это может оказаться плавным переходом от декларирования доходов к декларированию имущества, как это существует, в частности, в развитых странах.

"По закону, и сегодня подавать декларации о доходах должны все налогоплательщики-физлица. Но механизмов контроля за этим нет. Информацию о наемных работниках подает работодатель, те, кто работает неофициально, тоже не подают деклараций. А те, кто должен декларировать доходы – бизнес, самозанятые люди – должны отчитываться только о доходах, а не об имуществе, которым они владеют. Но, похоже, все идет к тому, что люди должны будут отчитываться и по имуществу тоже. А, например, в Америке все декларируется – и квартиры, и машины. И там налоговая служба контролирует всех, а не только работодателей, как у нас", – говорит адвокат Андрей Шульгин.

Как будут проверять физлиц – тоже пока неизвестно. Андрей Шульгин обращает внимание, что проверки физлиц на сегодня вообще не проводятся. И тот факт, что человек не платит налоги с доходов, может обнаружиться, только если он сам в этом признается, либо если кто-то его "сдаст" (например, соседи расскажут о том, что квартира сдается).

Чтобы проверять соответствие доходов и расходов физлиц, нужно серьезно менять законодательство, а этими законопроектами такие новшества не предусмотрены.

Неправильная последовательность

Эксперты не сомневаются, что законы о налоговой амнистии будут приняты. Не только потому, что президентская политсила поддержит законопроект своего лидера, направленный на выполнение его предвыборной программы. Налоговая амнистия является важным этапом реализации так называемого плана BEPS. Это проект Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), направленный на борьбу с уклонением от налогообложения путем размыванием базы налогообложения и вывода денег за границу. Именно на это обстоятельство указывается в пояснительной записке к законопроекту №5153.

Однако Алексей Кущ считает, что в существующем виде налоговая амнистия не принесет желаемого результата.

"Легализация – это очень сложная реформа, которая при правильном подходе действительно дает очень много денег. И тут нельзя сделать холостой выстрел, это должно быть очень подготовлено. Я считаю, что сначала нужно было уничтожить предпосылки теневого сектора экономики – избыточное фискальное, регулятивное и административное давление – и прийти к консенсусу относительно точки фискальной нагрузки между населением, государством и бизнесом. А потом уже проводить легализацию. Потому что, если предпосылки тенизации не исчезнут, это значит, что уже на следующий день после окончания легализации деньги опять будут уходить в тень и выводиться из страны", – говорит Алексей Кущ.

Эксперт считает, что в таком виде налоговая амнистия станет разве что стартом для налогообложения в будущем "заробитчан", "теневиков" и аутсорсеров.

"Это делается, во-первых, чтобы облагать налогами тех людей, которые сейчас выпали с радаров налоговой службы. Сейчас в Украине порядка 4-5 млн человек, которые вообще никаких налогов не платят. А после "нулевого" декларирования человеку, который, например, продает какие-то свои вышивки на eBay и не может подтвердить рост своих имущественных активов, должен будет платить налоги с крупных покупок. В принципе, налоговая амнистия должна бить по верхушке. Но проектами законов устанавливается слишком низкий порог легализации, под которую попадает большая часть населения. И это будет встречено населением негативно", – прогнозирует Алексей Кущ.

Во-вторых, в таком виде налоговая амнистия разве что поможет коррупционным элитам легализовать часть денег для собственных нужд, говорит экономист.

"Безналичные расчеты сейчас усиливаются, и все сложнее находить кэш, который можно легализовать, так сказать, для поддержания образа жизни: на дворников, охранников, массажные салоны, стрижку собачки и т. д. Даже большой официальной зарплаты часто не хватает, чтобы подтвердить свои официальные расходы. А легализация позволит просто декорировать некую сумму, уплатить с нее каких-то 5% и стать уже легальным миллионером в Украине", – полагает Алексей Кущ.

Подробнее о законопроектах про налоговую амнистию смотрите в сюжете:

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