Банки не готовы к щедрости. Как не прогореть с депозитом и когда лучше вкладывать деньги

Украинцам советуют диверсифицировать сбережения, причем не только между разными банками – есть и другие способы

Самые выгодные депозиты - зимой / Фото: Pixabay, forum.fg.gov.ua

Заметное падение ставок по депозитам сделало банковские вклады плохим вариантом заработка. Но сохранить накопленное и покрыть инфляцию они все еще помогают. Наиболее выгодными вкладами в гривне остались годовые депозиты с доходностью 9-11% и депозиты на полгода с доходностью 6,5-9%. При этом в ближайшее время проценты расти не будут.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак.

"Роста ставок по депозитным вкладам мы не ждем, банковский сектор не готов к очередному витку щедрости, даже если НБУ повысит учетную ставку. Спрос на кредиты и доля плохих кредитов не дают оснований ждать устойчивого развития сектора... Если мы говорим о желании заработать – то банковские вклады сейчас невыгодные. Особенно если сравнивать с былой доходностью в 17-20% годовых. Но покрыть инфляцию, как минимум, они могут. Почему стоит хранить деньги в банке? Потому что это безопаснее, чем дома, потому что банк покроет обесценивание денег, потому что это вид распределения рисков", – объяснил Орыщак.

Когда лучше открывать вклад

Класть деньги на депозиты выгоднее всего в период новогодних праздников, считает Орыщак.

"В период новогодних праздников банки заинтересованы в привлечении средств под закрытие отчетного периода и улучшают как ценовые, так и неценовые условия", – отметил аналитик.

Поэтому тем, кто накопил "под матрасом" кругленькую сумму, сейчас лучше выждать до зимы. Кроме того, эксперт не советует нести все деньги в один банк. Наилучший, по его мнению, вариант – разделить средства между депозитами и инвестициями в пропорции 50 на 50 или 30 на 70. Это нужно, чтобы минимизировать риски.

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Немного накопленных средств эксперт советует оставить в наличном виде. Несмотря на то, что это не лучший способ сохранить деньги, такие накопления тоже могут пригодиться. Также можно хранить деньги не дома, а в банковской ячейке.

"Хранить деньги в банковских ячейках будет выгодным всегда. Это такая же диверсификация своих средств как наличные, безналичные деньги, банковский депозит и инвестиции", – резюмировал Орыщак.

Напомним, в Украине действует государственная система гарантирования вкладов. Если банк-участник Фонда гарантирования обанкротится, все физлица-вкладчики получат компенсацию от государства – максимум 200 тыс. гривен. Исключением до недавнего времени был только Ощадбанк, в котором возмещали 100% суммы вклада, вне зависимости от его размера. Теперь же Ощадбанк решили сделать членом ФГВФЛ. То есть для его вкладчиков будет установлен такой же лимит, как и для всех остальных.

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