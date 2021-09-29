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На что категорически нельзя брать кредит? Рассказываем, как не оказаться в долговой яме

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
29 сентября, 12:59
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Как правильно воспользоваться деньгами банка чтобы не попасть в долговую яму и улучшить качество жизни – ответ эксперта
Аналитик рассказал, какие кредиты брать опасно, а какие могут сделать вашу жизнь лучше
Аналитик рассказал, какие кредиты брать опасно, а какие могут сделать вашу жизнь лучше / Фото: Коллаж: Сегодня

Кредиты – это отличная возможность воспользоваться чужими деньгами. Но только при условии, что вы понимаете полную стоимость займа, имеете четкий финансовый план доходов и расходов по жизни и понимаете ценность этого товара в моменте.

Об этом "Сегодня" рассказал старший аналитик компании Esperio Ян Кароль.

"То есть кредиты можно брать на всё, если вы соблюдаете выше озвученные три пункта", – заверил аналитик.

Удачные кредиты

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Почему возникает вопрос, что в какой-то момент кредиты лучше не брать? Потому что люди поддаются влиянию потребностей общества, и совершают покупки, которые не имеют соответствующей ситуации ценности. И не привнесут в жизнь улучшения.

То есть кредиты хороши, если они направлены на развитие.

Если с помощью этого кредита получить образование, найти работу и больше зарабатывать, например, то это хороший кредит.

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Или, при покупке какой-то техники, которая нужна для работы, ты увеличишь свою продуктивность и снова это позитивно скажется на доходной части семейного бюджета – это хороший кредит.

Опасные кредиты

Кредит на авто, зачастую, нельзя назвать хорошим кредитом, потому что это затратная часть и рисков непредвиденных трат становится больше.

Если это приобретение автомобиля с целью использования в работе, то есть буквально вы будете работать в такси, или заниматься доставкой товаров, то решение о кредите также не однозначное.

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Во-первых, автомобилю нужен регулярный техосмотр, сезонная замена резины, а также деньги будут уходить на чистку салона. Во-вторых, считайте временные затраты на заторы, аварийные ситуации, что также не позволит зарабатывать в разы больше.

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Эти пункты входят в раздел рисков, из-за которых кредит считается нехорошим.

Совершенно непозволительными считаем кредиты из раздела микрокредитования. Возможность получить быстрый кредит с минимальными организационными затратами многие рассматривают как возможность.

Однако ситуация сродни займам у ломбарда. Высокие проценты не пугают только тех, кто не считает полную стоимость этого займа и риски невозврата в оговоренные сроки.

"Микрокредитование – это, зачастую, слабость человеческая и неспособность распределить собственный бюджет таким образом, чтобы хватило средств до следующей заработной платы. Значит – работать нужно над подсчетами доходов и расходов, кроме поиска работы с большим окладом" -, сказал эксперт.

Также среди кредитов, которые не стоит брать:

  • кредит на торжество;
  • кредит на свадьбу;
  • кредит на инвестиции;
  • кредит на одежду и обувь;
  • кредит на бытовую технику;
  • кредит на ремонт.

Нет однозначных ситуаций в жизни, но, преимущественно, неспособность подготовиться к тратам заранее влечет за собой бездумные кредиты, под большие проценты, из-за которых человек потом попадает в кредитную яму.

Как экономить и богатеть

Многие украинцы не умеют правильно хранить свои сбережения и делают это дома, в наличных деньгах. Так, инфляция "съедает" около 5% ваших средств ежегодно.

Лучшим и самым простым вариантом является депозит, но как уберечь себя от риска потерять деньги и правильно распределить вклады – читайте в нашем материале.

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