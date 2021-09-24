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Кто в Украине зарабатывает больше? Как возраст и пол влияют на зарплату украинцев

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
24 сентября, 11:05
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О какой зарплате мечтают украинские рабочие и почему хотят работать за границей – опрос
Жінки досі заробляють менше - результати опитування людей робітничих спеціальностей
Жінки досі заробляють менше - результати опитування людей робітничих спеціальностей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине до сих пор существует разница в зарплате женщин и мужчин.

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Об этом свидетельствует исследование "OLX Работа", во время которого было опрошено 24 тыс. людей рабочих специальностей.

Согласно результатам, 58% женщин рабочих специальностей заработают меньше 10 тыс. грн, а среди мужчин данный показатель составляет лишь 26%.

Также выяснилось, что несмотря на схожие условия работы, украинские женщины больше хотят оставаться работать в Украине (62%), чем мужчины (52%).

Где работают "голубые воротнички"

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В Украине две трети специалистов рабочих специальностей, которых и называют "голубыми воротничками", занимаются именно физическим трудом, а другая треть предоставляет профильные услуги, выяснили в "OLX Работа".

Среди них 65% не переживают из престижности своей профессии, а 17% ею гордятся.

Наиболее популярная сфера работы "голубых воротничков" – это розничная торговля (17%), далее – строительство (14%), третье место заняли транспорт и логистика, общественное питание (по 10% каждая сфера).

Сколько получают на рабочих специальностях?

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Уровень заработной платы такой:

● Меньше 8- тыс. грн получают 18% опрошенных;

● от 8 до 10 тыс. грн – 23%;

● от 10 до 15 тыс. грн – 27%;

● от 15 до 20 тыс. грн – 16%;

● более 20 тыс. грн – 16%.

Данные опроса свидетельствуют, что своей зарплатой довольны лишь 3% рабочих, а каждому пятому респонденту пересматривают зарплату ежегодно.

При этом зарплату более 20 тыс. имеют лишь 6% женщин и 26% мужчин, а в диапазоне от 10 до 15 тыс. грн. разделение почти равное – 26% женщин и 27% мужчин.

Пол до сих пор влияет и на выбор профессии, мужчины чаще выбирают строительство – 32%, транспорт и логистику – 23%, а женщины торговлю (38%) и общественное питание (20%).

А вот возраст не так существенно влияет на уровень оплаты, однако молодежь является более решительной и меньше боится остаться без работы.

Среди опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет 51% уверены, что смогут найти новую работу через две недели, а вот среди людей старше 55 лет таких смельчаков лишь 35%.

Зарплата в регионах

Существенная разница в зарплате существуют только у жителей Киевской области, здесь наибольший процент тех, кто зарабатывает от 15 до 20 тыс. грн (23%).

А вот в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях данный показатель составляет лишь 15-18%.

Влияние пандемии

Пандемия коронавируса уменьшила объем работы для 47% опрошенных, еще 10% потеряли работу, а еще 10% – изменили специальность.

Ничего не изменилось в жизни 27% респондентов, а у 5% нагрузка возросла.

Главным минусом своей работы опрошенные считают низкую зарплату и переработки.

По данным Госстата, в этом году, в течение второго квартала 127 тыс. украинцев перешли на неполностью оплачиваемый рабочую неделю.

Из-за этого 31% рабочих думает о работе за рубежом.

Для того, чтобы быть довольными оплатой труда в Украине 48% респондентов требуют зарплату от 10 до 20 тыс. грн в месяц.

Поиск работы в Украине

Большинство украинцев, а именно 86%, ищут вакансии через job-сервисы с объявлениями, 55% обращаются за помощью к знакомым, а 43% пытаются трудоустроиться через объявление в социальных сетях. Еще 25% опрошенных ищут работу в мессенджерах.

Зато все меньше украинцев используют офлайновые методы поиска, в тому числе ярмарку вакансий (5%), агентства (8%), центры занятости – 17%.

Люди стали более инициативными и 56% сами звонят работодателям, когда видят интересную вакансию, а самостоятельно ждут звонка только 8%.

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