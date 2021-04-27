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Банкам запретили мелкий шрифт в договорах: кредиты и депозиты оформляют по новым правилам

27 апреля, 06:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Требования Национального банка Украины вступили в силу. Что изменится в документах, которые украинцы подписывают в банках

С сегодняшнего дня, 27 апреля, вступили в силу новые правила для банков. Ужесточились требования к договорам о кредитах, депозитах и текущих счетах – финучреждения теперь должны полностью раскрывать информацию (в том числе о процентах и платежах по кредитам), не печатать нюансы мелким шрифтом и т.д. Постановление об этом Нацбанк Украины принял еще в январе. Теперь же истек срок, который давался банкам на то, чтобы привести свою работу в соответствие с новыми правилами.

Новые требования к договорам

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Банки обязаны указывать в договоре полное описание услуги:

  • В договоре о депозите это конкретная дата возврата вклада, информация о наличии у банка права продлить срок действия депозита и т.д.
  • В договоре о потребительском кредите – перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и т. д.

Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

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Также банкам запрещается:

В тренде
Банкам запретили мелкий шрифт в договорах: кредиты и депозиты оформляют по новым правилам
  • включать в договоры нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд;
  • менять условия договора, не проинформировав клиента;
  • требовать оплатить еще не полученные по договору услуги.
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Новые требования распространяют договоры, которые подписывает сам клиент.

Напомним, ранее Нацбанк также обязал украинские банки раскрыть полную информацию о своих услугах на веб-сайтах и в рекламе. Там также нужно указывать полную стоимость услуг, включая комиссии третьим лицам, и дополнительные платежи, а также возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств.

А о том, что будет с депозитами украинцев в госбанках, если ПриватБанк и Ощадбанк продадут частникам, узнавайте в сюжете "Сегодня":

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услуги НБУ банки депозиты кредиты правила требования договоры

Источник: Сегодня

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