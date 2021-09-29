На що категорично не можна брати кредит? Розповідаємо, як не опинитися в борговій ямі

Як правильно скористатися грошима банку щоб не потрапити в боргову яму і поліпшити якість життя – відповідь експерта

Аналітик розповів, які кредити брати небезпечно, а які можуть зробити ваше життя кращим / Фото: Колаж: Сьогодні

Кредити – це відмінна можливість скористатися чужими грошима. Але тільки за умови, що ви розумієте повну вартість позики, маєте чіткий фінансовий план доходів і витрат по життю і розумієте цінність цього товару в моменті.

Про це "Сьогодні" розповів старший аналітик компанії Esperio Ян Кароль.

"Тобто кредити можна брати на все, якщо ви дотримуєтеся вище озвучених трьох пунктів", – запевнив аналітик.

Вдалі кредити

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Чому виникає питання, що в якийсь момент кредити краще не брати? Тому що люди піддаються впливу потреб суспільства, і роблять покупки, які не мають відповідної ситуації цінності. І не привнесуть в життя поліпшення.

Тобто кредити хороші, якщо вони спрямовані на розвиток.

Якщо за допомогою цього кредиту здобути освіту, знайти роботу і більше заробляти, наприклад, то це хороший кредит.

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Або, при покупці якоїсь техніки, яка потрібна для роботи, ти збільшиш свою продуктивність і знову це позитивно позначиться на дохідної частини сімейного бюджету – це хороший кредит.

Небезпечні кредити

Кредит на авто, часто, не можна назвати хорошим кредитом, тому що це витратна частина і ризиків непередбачених витрат стає більше.

Якщо це придбання автомобіля з метою використання в роботі, тобто буквально ви будете працювати в таксі, або займатися доставкою товарів, то рішення про кредит також не однозначне.

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По-перше, автомобілю потрібен регулярний техогляд, сезонна заміна гуми, а також гроші будуть йти на чистку салону. По-друге, вважайте тимчасові витрати на затори, аварійні ситуації, що також не дозволить заробляти в рази більше.

Ці пункти входять в розділ ризиків, через які кредит вважається поганим.

Абсолютно неприпустимими вважаємо кредити з розділу мікрокредитування. Можливість отримати швидкий кредит з мінімальними організаційними витратами багато хто розглядає як можливість.

Однак ситуація на кшталт позиками у ломбарду. Високі відсотки не лякають тільки тих, хто не вважає повну вартість цієї позики і ризики неповернення в обумовлені терміни.

"Мікрокредитування – це, найчастіше, слабкість людська і нездатність розподілити власний бюджет таким чином, щоб вистачило коштів до наступної заробітної плати. Значить – працювати потрібно над підрахунками доходів і витрат, крім пошуку роботи з великим окладом" -, сказав експерт.

Також серед кредитів, які не варто брати:

кредит на торжество;

кредит на весілля;

кредит на інвестиції;

кредит на одяг і взуття;

кредит на побутову техніку;

кредит на ремонт.

Немає однозначних ситуацій в житті, але, переважно, нездатність підготуватися до витрат заздалегідь тягне за собою бездумні кредити, під великі відсотки, через які людина потім потрапляє в кредитну яму.

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