Хто в Україні заробляє більше? Як вік і стать впливають на зарплату українців

Про яку зарплату мріють українські робітники та чому хочуть працювати за кордоном – опитування

Женщины до сих пор зарабатывают меньше - результаты опроса людей рабочих специальностей / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні досі існує різниця у зарплаті жінок та чоловіків.

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Про це свідчить дослідження "OLX Работа", під час якого було опитано 24 тис. осіб робочих спеціальностей.

Згідно з результатами, 58% жінок робочих спеціальностей зароблять менше 10 тис. грн, а серед чоловіків цей показник становить лише 26%.

Також з’ясувалось, що попри схожі умови роботи, українські жінки більше хочуть залишатися працювати в Україні (62%), ніж чоловіки – 52%.

Де працюють "блакитні комірці"

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В Україні дві третини спеціалістів робітничих спеціальностей, яких і називають "блакитними комірцями", займаються саме фізичною працею, а інша третина надає профільні послуги, з’ясували в "OLX Работа".

Серед них 65% не переживають через престижність своєї професії, а 17% нею пишаються.

Найбільш популярна сфера роботи "блакитних комірців" – це роздрібна торгівля (17%), далі – будівництво (14%), третє місце посіли транспорт і логістика, громадське харчування (по 10% кожна сфера).

Скільки отримують на робітничих спеціальностях?

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Рівень заробітної плати такий:

● Менше 8- тис. грн отримують 18% опрошенных;

● від 8 до 10 тыс. грн — 23%;

● від 10 до 15 тыс. грн — 27%;

● від 15 до 20 тыс. грн — 16%;

● понад 20 тыс. грн — 16%.

Дані опитування свідчать, що своєю зарплатою задоволені лише 3% працівників, а кожному п’ятому респонденту переглядають зарплату щороку.

При цьому зарплату більше 20 тис. мають лише 6% жінок і 26% чоловіків, а у діапазоні від 10 до 15 тис. грн. поділ майже рівний – 26% жінок і 27% чоловіків.

Стать досі впливає і на вибір професії, чоловіки частіше обирають будівництво – 32%, транспорт та логістику – 23%, а жінки торгівлю (38%) та громадське харчування (20%).

А от вік не так суттєво впливає на рівень оплати, однак молодь є більш рішучою і менше боїться залишитись без роботи.

Серед опитаних віком від 18 до 30 років 51% впевнені, що зможуть знайти нову роботу за два тижні, а от серед людей старше 55 років таких сміливців лише 35%.

Зарплата в регіонах

Суттєва різниця у зарплаті є лише у мешканців Київської області, тут найбільший відсоток тих, хто заробляє від 15 до 20 тис. грн (23%).

А от у Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Львівській областях цей показник становить лише 15-18%.

Вплив пандемії

Пандемія коронавірусу зменшила обсяг роботи для 47% опитаних, ще 10% втратили роботу, а ще 10% – змінили спеціальність.

Нічого не змінилось у житті 27% респондентів, а у 5% навантаження зросло.

Головним мінусом своєї роботи опитані вважають низьку зарплату і перепрацювання.

За даними Держстату, цьогоріч, протягом другого кварталу 127 тис. українців перейшли на не повністю оплачуваний робочий тиждень.

Через це 31% робітників думає про роботу за кордоном.

Для того, щоб бути задоволеними оплатою праці в Україні 48% респондентів вимагають зарплату від 10 до 20 тис. грн на місяць.

Пошук роботи в Україні

Більшість українців, а саме 86%, шукають вакансії через job-сервіси із оголошеннями, 55% звертаються за допомогою до знайомих, а 43% намагаються працевлаштуватись через оголошення у соціальних мережах. Ще 25% опитаних шукають роботу у мессенджерах.

Натомість все менше українців використовують офлайнові методи пошуку, зокрема ярмарок вакансій (5%), агентства (8%), центри зайнятості – 17%.

Люди стали більш ініціативними і 56% самі телефонують роботодавцям, коли бачать цікаву вакансію, а самостійно чекають дзвінка лише 8%.

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