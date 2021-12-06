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Майже 50 млрд грн: українці побили всі рекорди з мікропозичок та "швидких кредитів"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
6 грудня, 14:58
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Українці набрали величезну кількість мікропозичок і за перші три квартали побили рекорд минулого року
Українці взяли рекордну кількість мікрокредитів
Українці взяли рекордну кількість мікрокредитів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці за перші три квартали 2021 року взяли так званих "швидких кредитів" на 49 млрд грн, що на 261 млн більше, ніж за весь минулий рік.

Про це свідчать дані "Опендатабот".

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Зросла і кількість мікрокредитів, за інформацією порталу вона збільшується з кожним роком:

  • 2019-го в середньому видавали 982,5 тис. кредитів на місяць;
  • 2020-го – 1 млн кредитів;
  • 2021-го вже 1,2 млн кредитів.

Тобто, порівняно з 2020 роком, кількість мікрокредитів зросла на 20%, а їхня середня сума зросла. на 11% – з 4059 до 4515 грн. Зростають і відсотки, іноді невеликі позики кілька місяців видають під 20 тис. відсотків річних.

За статистикою, найчастіше українці оформляють такі кредити через інтернет (85%), динаміка для фізосіб виглядає так:

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  • 2019 – 43 749 млн. грн.;
  • 2020 – 48 712 млн. грн.;
  • перші три квартали 2021 року – 48 973 млн грн.

Курс долара вдарить за кредитами

Засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповів, що кредит можна брати лише тоді, коли в цьому є крайня потреба.

Обов'язково потрібно бути впевненим у стабільності свого доходу та чітко розуміти, які відсотки доведеться віддавати.

За словами експерта, варто очікувати на подальше зростання вартості кредитів, оскільки ситуація з інфляцією посилюється. Ставки за кредитами залежать і від курсу долара в країні, а гривня почала стрімко девальвувати з другої половини листопада.

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"Сьогодні" разом із експертом розповідали, на що категорично не можна брати кредит, щоб не опинитися в борговій ямі, а також писали, як вибрати надійний банк для своїх вкладень.

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