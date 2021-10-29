Ризик підсісти на кредитну голку: коли брати позики, щоб не зіпсувати собі життя

Кредит інколи може допомогти у найрізноманітніших ситуаціях, а може – затягнути у багаторічну боргову яму.
Впливає на успішність займу і час, коли ви берете його, а коли можна зробити це найкраще, "Сьогодні" у ексклюзивному коментарі розповів засновник компанії Performance Management Сергій Сароян.
За словами експерта, визначеного вдалого проміжку часу для того, щоб брати кредит не існує і все залежить від фактичних потреб.
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"Звичайно, в ідеалі зв'язуватися з борговими інструментами варто лише коли в країні є стабільна економічна ситуація, але в наших умовах тоді доведеться сидіти без кредиту. Беручи кредит людина по суті займає у свого майбутнього, а отже треба уявити своє становище до кінця кредитного терміну", – каже Сергій Сароян.
Це корисно через декілька чинників:
По-перше, так ви будете впевнені в тому, що предмет, який ви заволіли взяти у кредит вам справді потрібен і буде використовуватись після того, як спливе термін виплат.
"Та й варто розуміти, що незадоволення виплатою кредиту, взятого на подорож чи відпочинок біля моря, може врешті-решт значно перевищити всі позитивні емоції від відпустки", – наголосив засновник Performance Management.
По-друге, ви краще почнете розуміти свої фінансові можливості, зокрема – чи є ризик втрати доходу. Тоді краще відкласти покупку або задуматись, чи справді вона є такою терміновою.
"Найчастіше, якщо не йдеться про великі операції, на зразок придбання нерухомості або автомобіля, людина цілком може обійтися без позикових коштів просто накопичивши гроші за рахунок відстрочення моменту покупки", – наголошує Сароян.
Експерт зазначає, що кредит не має суттєво негативно впливати на якість життя, адже це створює ризик підсісти на кредитну голку: почати користуватися кредитними картками та брати нові позики, щоб хоч якось зберегти звичний спосіб життя.
"Є ще кілька моментів, які необхідно мати на увазі. Варто брати кредит лише у валюті свого прибутку. Усі ми пам'ятаємо історію з валютною іпотекою. Вважається, що розмір щомісячного платежу не повинен перевищувати 30-35% від зарплати."
Обрати правильний банк
Для того, щоб уникнути зайвих проблем потрібно обрати правильну фінансову установу і не зупинятись на першому ліпшому банку.
"Слід вивчити всі пропозиції та знайти не тільки найбільш вигідний варіант за процентною ставкою, але й максимально зручне обслуговування боргу: зручний інтернет-банк, вигідні умови по карті, кешбек."
Раніше "Сьогодні" разом з експертами вже розповідали, як розпізнати проблемний та нестабільний банк.
А також розбирались, на що краще не брати кредит, щоб не опинитись у борговій ямі.