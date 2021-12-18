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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Кредитна "петля" для українців? Розповідаємо всю правду про картки з лімітом

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
18 грудня, 17:00
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Експерт розповів "Сьогодні", у яких випадках кредитна картка може бути порятунком, а у яких – великою проблемою
Кредитною карткою експерт рекомендує користуватися правильно
Кредитною карткою експерт рекомендує користуватися правильно / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Банки часто пропонують українцям кредитні картки, які, на перший погляд, здаються безневинними, проте лише в умілих руках кредитна картка може бути ефективним рішенням.

Про це "Сьогодні" розповів аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

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"Кредитні картки – це неймовірно підступний інструмент, за допомогою якого банки підсаджують людей на кредитну "голку", – каже експерт.

Коли є ризик підсісти на кредитну "голку"

Найчастіше люди залишають кредитну картку собі і після повернення грошей за покупку, що спочатку планується, що чревато її подальшим використанням в повсякденному житті.

У відсутності належного рівня фінансової грамотності та вміння планувати свої витрати, виникає серйозний ризик появи ситуації, коли розмір витрат починає перевищувати суму заробітку.

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Розмір боргу, що накопичується, здатний рано чи пізно вийти з-під контролю і призвести до прострочення. До того ж відсотки за кредитними картками набагато вищі, ніж у споживчого кредиту.

Для кого кредитна картка – ефективне рішення

В умілих руках кредитна картка може бути корисною, наприклад, для покупки телефону або іншої техніки, але тільки якщо є фінансові сили не вийти межі пільгового періоду.

В іншому випадку великий ризик "повестися" на різноманітні бонуси: знижки у партнерів, кешбеки і т.д., почавши використовувати кредитні гроші в повсякденному житті на регулярній основі.

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Як зробити правильний вибір

Сергій Родлер запевняє: тут правила такі ж як і за споживчим кредитом. Необхідно зважити всю потенційну вигоду від покупки товару прямо тут і зараз за позикові кошти порівняно з можливістю накопичити необхідну суму протягом наступних місяців та обійтися без позики.

Імпульсивні покупки можуть не принести очікуваного морального задоволення, наприклад, поїздка на море на позикові кошти може бути зіпсована через погодні умови, а дорогий телефон розбитися, тому ризики виходу за пільговий період часто перевищують потенційні плюси.

Як ми писали раніше, з січня 2019 по вересень 2021 року попит на кредити в Інтернеті становив 24%. Найпопулярнішими сервісами є мікрокредитні організації.

Також нещодавно ми розбиралися, на що звертати увагу при оформленні швидкого кредиту, та розповіли, як перевірити кредитора.

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