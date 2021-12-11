З боргової ями не вибратись? Українці масово набирають кредитів в онлайн-позиках

Близько 7 млн ​​разів на місяць українці шукають кредити в інтернеті

УКраїнці масово беруть мікрокредити / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З січня 2019 по вересень 2021 року попит на кредити в інтернеті зріс на 24%. Найпопулярнішими сервісами є мікрокредитні організації.

Про це говорить дослідження консалтингової агенції "Ольшанський та Партнери".

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В середньому за місяць українці вбивають такі запити у пошук Google 6,9 ​​млн. разів (94% всього попиту на всі фінансові послуги в інтернеті). Значно менше українці шукають інформацію про розстрочку (3,2%), депозити (0,9%) та інші послуги.

Кредит грошима — це найпопулярніша категорія, за якою українці шукають кредиту в інтернеті (6,2 млн. разів на місяць). Друга за популярністю категорія — кредит на авто. Такий кредит українці шукають лише 100 тис. разів на місяць.

Які компанії вибирають для кредиту

Зауважимо, що при пошуку кредиту українці майже завжди знають, де б хотіли його оформити. Тому вказують не лише послугу, а й назву організації (наприклад, "взяти кредит у манівео"). При цьому ТОП-10 компаній, якими цікавляться жителі України при пошуку кредиту грошима в інтернеті — це мікрокредитні організації. Кількість таких запитів — 4,16 млн разів на місяць.

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Проте кредити в банках українці можуть шукати іншим способом, наприклад, через програму або заходячи безпосередньо на сайт компанії.

Згідно з дослідженням експертів, починаючи з січня 2019 року інтерес попиту в інтернеті до банків без відділення, так званих необанків, зріс практично вдвічі (на 95%). Щомісяця їх шукають у Google у середньому близько 550 тис. разів. Серед інтернет-банків найбільшу популярність користується Монобанк.

Кредит — рішення усвідомлене

Кредит — це насамперед обовʼязок повернути позичені кошти, згідно з визначеним договором терміном. Врахуйте, що у випадку порушення цих умов, позикодавець матиме право нараховувати штрафні санкції. А вони можуть сягати 475 відсотків річних.

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Тому вирішувати питання необхідності позики потрібно зважено, обдумано, проаналізувавши перед цим всі ризики та уважно прочитавши про всі свої зобовʼязання.

Українці масово беруть мікрокредити

Українці масово беруть мікрокредити, лише за цей рік – на 49 млрд. гривень, і це – рекорд. За даними Нацбанку, це на 261 млн більше, ніж торік.

Позичають гроші найчастіше онлайн. За хвилину пошуків можна знайти більше десятка пропозицій, як наголошують, з вигідним кредитом. Аби оформити, вистачить номера телефону й електронної пошти.

Взяти у кредит можна 200 чи навіть 500 гривень і ніби усе гаразд, але, як відомо, істина криється у деталях. А у випадку з мікропозикою у тексті дрібним шрифтом.

Часто цей обІцяний відсоток може перетворитися у надвисокі ставки. Здається, що таке один відсоток на день, але у річних – це щонайменше 365 відсотків. А ще це небезпечно, бо борги повертають колектори.

Зараз роботу таких фінустанов регулює Нацбанк, їх зобов’язали вийти з тіні, та зменшити суму штрафів. Та чи всі тепер працюють легально і, головне, законно – це питання відкрите.

Раніше ми розповідали, як шахраї ошукали пенсіонерку на 62 тисячі, знявши гроші з кредитної карти та чи допоміг їй банк у цій ситуації.

Також ми писали про фішінговий сайт, який схожий на Monobank. Клон банку пропонував несправжні кредити і викрадав дані українців.